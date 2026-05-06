JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:27 Tunis

المؤتمر الدولي حول مياه الشرب في العالم العربي من 29 أكتوبر الى غرة نوفمبر 2026 بمدينة الحمامات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/eau-potable.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 13:38 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تحتضن مدينة الحمامات، الدورة الثانية من المؤتمر الدولي حول مياه الشرب في العالم العربي DWatMENA2026 حول "مياه الحنفية والمياه المعبأة والتحلية والمياه الموزعة بالجملة " وذلك من 29 أكتوبر الى غاية غرة نوفمبر المقبل

ويعد هذا المؤتمر منصة إقليمية علمية وتقنية بارزة للاطلاع على أحدث التكنولوجيات والابتكارات في مجالات مياه الشرب ومعالجة المياه وتحلية المياه


ويشارك في هذا اللقاء ثلة من الباحثين والمهندسين والخبراء والشركات المتخصصة في تكنولوجيا المياه لمناقشة التحديات والحلول في مجال مياه الشرب في الوطن العربي


ويهدف المؤتمر الى تعزيز تبادل الخبرات وعرض البحوث العلمية الحديثة وتطوير حلول مستدامة لمواجهة ندرة المياه في المنطقة العربية

وسيتم التركيز خلال المؤتمر على عدة محاور حول " جودة المياه ومعالجتها" و"النفاذ الى مياه شرب آمنة" و"سلامة المياه والصحة العمومية" و"الملوثات الدقيقة الناشئة "

يأتي هذا المؤتمر الذي ينظمه مركز بحوث وتكنولوجيات المياه تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت تواجه فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة تتعلق بالأمن المائي، حيث يعاني 90 بالمائة
من سكانها من ندرة المياه مع تزايد السكان والتغير المناخي، مما يجعل إدارة المياه وتحليتها أمراً استراتيجياً

رصد
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328732

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 06 ماي 2026 | 19 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:52
19:14
16:03
12:23
05:20
03:41
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
22°-16
28°-17
30°-17
27°-18
  • Avoirs en devises 24919,8
  • (05/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40003 DT
  • (05/05)
  • 1 $ = 2,87780 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/05)     2758,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/05)   28122 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>