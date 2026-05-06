المؤتمر الدولي حول مياه الشرب في العالم العربي من 29 أكتوبر الى غرة نوفمبر 2026 بمدينة الحمامات

تحتضن مدينة الحمامات، الدورة الثانية من المؤتمر الدولي حول مياه الشرب في العالم العربي DWatMENA2026 حول "مياه الحنفية والمياه المعبأة والتحلية والمياه الموزعة بالجملة " وذلك من 29 أكتوبر الى غاية غرة نوفمبر المقبلويعد هذا المؤتمر منصة إقليمية علمية وتقنية بارزة للاطلاع على أحدث التكنولوجيات والابتكارات في مجالات مياه الشرب ومعالجة المياه وتحلية المياهويشارك في هذا اللقاء ثلة من الباحثين والمهندسين والخبراء والشركات المتخصصة في تكنولوجيا المياه لمناقشة التحديات والحلول في مجال مياه الشرب في الوطن العربيويهدف المؤتمر الى تعزيز تبادل الخبرات وعرض البحوث العلمية الحديثة وتطوير حلول مستدامة لمواجهة ندرة المياه في المنطقة العربيةوسيتم التركيز خلال المؤتمر على عدة محاور حول " جودة المياه ومعالجتها" و"النفاذ الى مياه شرب آمنة" و"سلامة المياه والصحة العمومية" و"الملوثات الدقيقة الناشئة "يأتي هذا المؤتمر الذي ينظمه مركز بحوث وتكنولوجيات المياه تحت اشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت تواجه فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة تتعلق بالأمن المائي، حيث يعاني 90 بالمائةمن سكانها من ندرة المياه مع تزايد السكان والتغير المناخي، مما يجعل إدارة المياه وتحليتها أمراً استراتيجياًرصد