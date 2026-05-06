Babnet

كوناكت تنظم ندوة استراتيجية حول الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الابداعي في تونس

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 14:49
      
-تنظم كنفدرالية المؤسسات المواطنة " التونسية كوناكت "عبر قطبها الإبداعي" ندوة استراتيجية تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي..نماذج الأعمال وتحول الصناعات
في عصر الذكاء الاصطناعي" وذلك يوم 9 ماي 2026 بـ " قرية المؤسسات الناشئة " بالشرقية


وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم الابتكار والتحول الرقمي في تونس، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على الآفاق الجديدة التي تفتحها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير النماذج الاقتصادية وتحديث آليات العمل
داخل القطاعات الإبداعية.


ومن المنتظر، أن يشارك في هذا اللقاء ثلة من صناع القرار في القطاع العام إلى جانب خبراء دوليين ومحليين وأصحاب مؤسسات ناشئة وفاعلين في الصناعات الثقافية والتكنولوجية

وستركز النقاشات على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الفرص المتاحة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء نماذج اقتصادية مستدامة وكيفية قيادة التغيير في الصناعات الإبداعية لمواكبة الثورة الرقمية

كما ستمثل الندوة منصة لتبادل الخبرات وربط الصلة بين رواد الأعمال والمستثمرين مع استشراف مستقبل الاقتصاد الإبداعي في تونس ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
الأربعاء 06 ماي 2026 | 19 ذو القعدة 1447
