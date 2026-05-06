شركة "Visteon" الأمريكية تعتزم توسيع استثماراتها في تونس

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 11:45
      
أعلنت شركة "Visteon"  الأمريكية المختصة في صناعة مكونات السيارات عزمها توسيع استثماراتها في تونس خلال الفترة القادمة، مع إحداث مواطن شغل جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع، امس الثلاثاء بمقر وزارة التجهيز والإسكان، وزير التجهيز والإسكان المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة، صلاح الزواري، بوفد عن الشركة يتقدمه نائب الرئيس التنفيذي للمجمع، جواو باولو ريبيرو، وبحضور عدد من الإطارات العليا للوزارة.


وأوضح ريبيرو أن توجه الشركة نحو التوسعة يندرج في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضورها في تونس، مع مواصلة تطوير حلول ذكية ومبتكرة في مجال المكونات الإلكترونية الموجهة لصناعة السيارات العالمية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
من جانبه، أبرز الوزير اهمية دور الشركة في تطوير صناعة مكونات السيارات في بلادنا واعتمادها على أحدث التكنولوجيات في المجال واعتمادها على الكفاءات والخبرات واليد العاملة المختصة.

وتنشط شركة "فيستيون"  الأمريكية  في تونس منذ سنة 2005، حيث توفر حاليا حوالي 560 موطن شغل بنسبة تأطير تناهز 40 بالمائة، في مجال تطوير التقنيات الموجهة لصناعة السيارات.
وتختص الشركة في تصميم وصناعة أنظمة المكونات الإلكترونية الذكية والتكييف وإنارة السيارات لفائدة أبرز العلامات العالمية، عبر شبكة تضم 14 مصنعا و18 مركزا للبحث والتطوير، ما مكنها من توفير أكثر من 10 آلاف موطن شغل في العالم.
الأربعاء 06 ماي 2026 | 19 ذو القعدة 1447
