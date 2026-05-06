JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:27 Tunis

لجنة برلمانية تستمع إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بشأن مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6405f8da04ba05.20676332_oljhpmnekiqfg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 14:05 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، غدا الخميس، إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، بشأن مقترح قانون، تقدم به عشرة نواب، يتعلق بصناعة المكملات الغذائية.

ويحدد القانون جملة من الضوابط التي تنظم قطاع صناعة المكملات الغذائية في تونس وتحدّد معايير الجودة بهدف ضمان جودة المكملات الغذائية المتوفرة في السوق، بما في ذلك تصنيعها وتعليبها وتخزينها وحفظها ونقلها وتوزيعها إضافة إلى توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلكين.


وتشمل أحكام مقترح القانون، المتكوّن من 54 فصلا، مختلف الأطراف والمتداولين في سلسلة إنتاج المكملات الغذائية بما فيهم الشركات والمنشآت التي تقوم بإنتاج وتصنيع المكملات الغذائية والشركات والأفراد الذين يبيعون المكملات الغذائية عبر الإنترنت ويشترونها عبر المتاجر الإلكترونية.


ويأتي هذا القانون، وفق وثيقة شرح الأسباب، لحماية النسيج الوطني للمصنعين المحليين من المخاطر التي تهدد وجوده نتيجة للضبابية وغياب الإطار القانوني الذي ينظمه ورفع العراقيل التي تعترضه وحمايته من المتدخلين العشوائيين عن طريق سن قانون ينظمه ويضبط قواعد النفاذ إلى السوق.

هذا إلى جانب تمكين المستثمرين التونسيين من ضمانات إطارية كما هو مذكور بمجلة الاستثمار الجديدة، لمواصلة الرفع من الاستثمار واكتساح أسواق تصديرية جديدة، وفق وثيقة شرح الأسباب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328748

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 06 ماي 2026 | 19 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:52
19:14
16:03
12:23
05:20
03:41
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
22°-16
28°-17
30°-17
27°-18
  • Avoirs en devises 24919,8
  • (05/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40003 DT
  • (05/05)
  • 1 $ = 2,87780 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/05)     2758,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/05)   28122 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>