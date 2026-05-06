الاتحاد المنستيري: سامي بالحاج يوسف مدربا جديدا للفريق خلفا لفتحي العبيدي

أكد أيمن خذر الناطق الرسمي باسم الاتحاد الرياضي المنستيري توصل الفريق الى اتفاق رسمي مع المدرب سامي بالحاج يوسف للاشراف على تدريب الفريق الاول لكرة القدم خلفا لفتحي العبيدي.وأضاف خذر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء أن بالحاج يوسف سيشرف على حظوظ زملاء القائد عبد السلام الحلاوي في ما تبقى من الموسم الجاري، بمساعدة نزار بوقراعة الذي سيخلف بدوره أمين اللطيفي في خطة مدرب مساعد، مع الإبقاء على بقية عناصر الاطار الفني.وأوضح خذر ان قرار التخلي عن فتحي العبيدي جاء على خلفية تراجع نتائج الفريق في الجولات الاخيرة، خاصة مع الهزيمة خلال الجولة الاخيرة بملعب مصطفي بن جنات ضد نجم المتلوي بنتيجة صفر-1، وهو ما جعل الفريق يفرط في فرصة الانقضاض على المركز الرابع منفردا، كما ودّع الفريق مشوار مسابقة كأس تونس منذ ثمن النهائي بهزيمته على قواعده ضد ترجي جرجيس.يشار الى ان سامي بالحاج يوسف أشرف على حظوظ فريق عاصمة الرباط خلال الموسم الجاري في خطة مدرب مساعد الى جانب طارق جراية، كما شغل الخطة ذاتها خلال الموسم الفارط الى جانب فوزي البنزرتي.ويتحول الاتحاد المنستيري الذي يحتل المرتبة الخامسة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 42 نقطة الى ملعب حمدة العواني لملاقاة الشبيبة القيروانية يوم الجمعة 8 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال.