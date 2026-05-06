رابطة ابطال اوروبا: ساكا يقود ارسنال الى النهائي على حساب اتليتيكو

Publié le Mercredi 06 Mai 2026 - 00:04
      
تأهل أرسنال إلى ​نهائي رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة ​الثانية في تاريخه بتغلبه 1-صفر على ‌ضيفه أتليتيكو مدريد في إياب نصف النهائي مساء الثلاثاء، ليحقق ‌فوزا إجماليا 2-1.
وسجل القائد بوكايو ساكا هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الشوط الأول في مباراة حذرة ⁠حافظ فيها أصحاب الأرض على شباكهم نظيفة للمرة التاسعة في البطولة هذا الموسم.
وفي النهائي، يلعب أرسنال أمام حامل ​اللقب باريس سان جيرمان أو بايرن ميونيخ في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست ⁠في 30 ماي الجاري.

وكانت مشاركة أرسنال الوحيدة السابقة في نهائي رابطة أبطال أوروبا عام 2006 ⁠عندما خسر أمام برشلونة.
وبدا أن موسم أرسنال سيتداعى قبل بضعة أسابيع، لكنه عاد إلى المسار الصحيح ويمضي بخطوات ثابتة نحو إنجاز فريد.
وبعد يوم واحد من تعثر مانشستر سيتي بتعادله 3-3 مع إيفرتون، ليصبح أرسنال على بعد خطوة واحدة من الفوز بالبطولة الانقليزية الممتازة لأول مرة منذ ​2004، أصبح الفريق الآن على بعد خطوة واحدة من المجد الأوروبي.

وعشية المباراة، نظم مشجعو أرسنال عرضا صاخبا للألعاب النارية خارج ‌فندق أتليتيكو في شرق لندن، ما دفع النادي الإسباني إلى تقديم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا).
وداخل المستطيل الأخضر، لم تكن ⁠مباراة الإياب مبهرة فنيا، لكن لاعبي أرسنال لم يكترثوا ‌بذلك، واحتفلوا بصخب بعد صفارة النهاية.
وأهدر ألفاريز فرصة في بداية المباراة، وقطع ديكلان رايس لاعب أرسنال الكرة بصورة ‌حاسمة بعد ذلك بوقت قصير و لكن أرسنال لم يواجه صعوبة تذكر وتقدم في اللحظة المثالية.
ولم يتمكن يان أوبلاك حارس مرمى أتليتيكو من ‌الإمساك ⁠بتسديدة لياندرو تروسار في الدقيقة 44، فاستغل ساكا الكرة المرتدة ليمنح أرسنال التقدم الذي دافع عنه بشدة في الشوط الثاني.
