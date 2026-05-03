الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدرات في سيدي بوزيد وحجز 270 صفيحة من القنب الهندي(الحرس الوطني)

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات وتعقب الشبكات الإجرامية.وجاء في بلاغ صادر مساء اليوم الأحد عن الإدارة العامة للحرس الوطني، أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر من جنسيات أجنبية، تتراوح أعمارهم بين 28 و34 سنة، إضافة إلى حجز 270 صفيحة من مخدر القنب الهندي وسيارة تحمل ترقيما منجميا أجنبيا تستغل في التنقل.وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بمباشرة قضية عدلية في الغرض، مع الاحتفاظ بالمظنون فيهم، وإدراج شخصين آخرين بالتفتيش لمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.