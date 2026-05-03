مدنين: حملة للتبرع بالدم وتقصي السكري وضغط الدم ونشاط تكويني في الأسعافات الأولية ببادرة من الهيئة المحلية للهلال الاحمر بجربة أجيم

نظّمت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بجربة أجيم من ولاية مدنين، اليوم الأحد، بالتنسيق مع المركز الجهوي لنقل الدم بقابس، حملة للتبرع بالدم، بالمدرسة الابتدائية 2 مارس اجيم، تخلّلها تقصٍ لمرضي سكري وضغط الدم، وورشة للاسعافات الاولية، وفق رئيس فرع الهلال الاحمر التونسي باجيم عادل المزداري.وأوضح أن هذا الحملة تندرج في إطار تقاليد دأب عليها الهلال الاحمر من أجل التحسيس والتوعية بأهمية التبرع بالدم والتقصي والمتابعة الصحيّة، وتوجيه الحالات المكتشفة الى طبيب الاختصاص أو المؤسسة الصحية القريبة، مشيرا إلى أن أكثر من 50 شخص أقبلوا اليوم على هذه الحملة التي مكّنت من اكتشاف عدد من حالات الإصابة بضغط الدم وبالسكري، بينما تبرع الباقي بالدم.ومثلت ورشة الاسعافات الاولية فرصة للتعريف بنجاعة التدخلات الاولى للمسعف من خلال اطلاعه على ما يجب القيام به وما عليه تجنبه عند الاسعاف، وسبل التواصل مع الاطراف المكلّفة بالاسعافات سواء منها الحماية المدنية او مؤسسات الصحة او الاجهزة الامنية، مع التأكيد على الحاجة لوجود مسعف في كل بيت ومسعفين في كل مؤسسة لاهمية الاسعاف الصحيح في انقاذ الحياة، وفق نفس المصدر.من جهته، أشار رئيس قسم المركز الجهوي لنقل الدم بقابس، سمير الحذاري، أن عدد المقبلين على حملة التبرّع كان طيبا وأغلبهم من الشباب، مؤكدا أهمية الوعي بالتبرع بالدم باعتبار أهميته في انقاذ الحياة سواء للمرضى أثناء العمليات وللنساء أثناء الولادة أو للمصابين في الحوادث، أو المصابين بأمراض مزمنة تتطلب دوريا نقل الدم وغيرها من الحالات التي تتوقف حياتها على الدم، علما أن كيسا وحيدا من الدم يساهم في إنقاذ 3 مرضى.وتستعد الهيئة المحلية للهلال الاحمر بأجيم لتنظيم تظاهرة مماثلة قريبا بمنطقة قلالة، وتنظيم قافلة طبية متعددة الاختصاصات بمشاركة اطباء من تونس العاصمة برئاسة الاخصائي في الأورام ورئيس الجمعية التونسية لمكافحة مرض السرطان فرحات بن عياد في موعد سنوي ينتظره اهالي جربة اجيم بشغف للاستفادة من خبرات اطباء واساتذة متميزين في عدة اختصاصات.