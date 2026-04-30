الصناعة شبه الصيدلانية: مهنيون تونسيون يستكشفون السوق الإيفوارية

Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 20:18
      
تم تنظيم أكثر من 120 لقاء أعمال في الكوت ديفوار بين مهنيين تونسيين ونحو ثلاثين فاعلا اقتصاديا إيفواريا ينشطون في قطاع الصيدلة والصناعة شبه الصيدلانية والمكملات الغذائية، وذلك على هامش الدورة الرابعة من معرض "MEDPHARMA Africa 2026"، الذي انعقد من 23 إلى 25 أفريل 2026 في أبيدجان.

وتندرج هذه اللقاءات، وفق بلاغ صادر،الخميس، عن مركز التونسي للنهوض بالصادرات، ضمن بعثة استكشاف تجاري لفائدة ممثلين لعدد من المؤسسات التونسية، بهدف تعزيز تموقع تونس كشريك استراتيجي في مجال الصحة داخل أسواق إفريقيا جنوب الصحراء.


كما تم بالتوازي عقد عدة اجتماعات مؤسساتية رفيعة المستوى، مع المدير العام للهيئة الإيفوارية لتعديل وتنظيم قطاع الأدوية (AIRP)، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالكوت ديفوار، بالإضافة إلى نائبة رئيس غرفة التجارة والصناعة في أبيدجان.


ووقع التركيز، بالمناسبة، على الإمكانات الكبيرة، التي تتمتع بها السوق الإيفواري، وبشكل أوسع سوق الصحة في إفريقيا، والذي يقدّر بأكثر من 50 مليار دولار.

ولا يغطي الإنتاج المحلي في كوت ديفوار، بحسب دار المصدر، سوى 7 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية.
