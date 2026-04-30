وزارة الصحة:نجاح أول تجربة تشغيل كبرى لمنصة التسلسل الجيني عالية الدقة

أعلن مخبر علم الجينوم البشري بـمعهد باستور تونس عن نجاح أول تجربة تشغيل كبرى لمنصة التسلسل الجيني عالية الدقة NovaSeq X Plus.ويُعدّ هذا الإنجاز الوطني مؤشرا على تطور القدرات التونسية في مجالات التشخيص المبكر للأمراض النادرة والوراثية، والطب الدقيق في علاج الأورام، إلى جانب تعميق دراسة الخصائص الجينية للسكان ضمن مشروع Genome Tunisia، وفق ما ورد في بلاغ صادر، اليوم الخميس، عن وزارة الصحة.وقد مكنت هذه التجربة من إنجاز تحاليل جينية متقدمة شملت 96 إكسوما و48 جينوما بشريا في دفعة واحدة، مع قراءة دقيقة وواسعة لأجزاء من المادة الوراثية، بنسبة نجاح تقنية بلغت 100 بالمائة.ويعكس هذا المشروع توجه وزارة الصحة نحو الاستثمار في التكنولوجيات الطبية المتقدمة، والعمل على بناء كفاءات وطنية قادرة على تطوير حلول صحية حديثة، بما يعزز السيادة الصحية والعلمية لتونس.كما تندرج هذه الخطوة، حسب ذات البلاغ، ضمن رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز السيادة الوطنية في المجالات الحيوية، خاصة ما يتعلق بسيادة المعطيات الصحية والجينية، باعتبارها ثروة وطنية تستوجب الحماية والتثمين داخل تونس، بما يخدم الصحة العمومية والبحث العلمي.