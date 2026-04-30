الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة للجولة 27 والترتيب
دارت مساء الخميس الدفعة الثانية والأخيرة من مباريات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لتُستكمل بذلك كامل مواجهات هذه الجولة.
نتائج مباريات الخميس 30 أفريل 2026* الترجي الرياضي 0 – 0 النادي الصفاقسي
* مستقبل المرسى 1 – 0 الترجي الجرجيسي
يوسف داوو (16)
* الأولمبي الباجي 1 – 0 النادي البنزرتي
إسلام الشلغومي (12 ض.ج)
* شبيبة القيروان 0 – 1 اتحاد بن قردان
مصطفى صامب (39)
نتائج مباريات الأربعاء 29 أفريل 2026* مستقبل سليمان 1 – 1 النادي الإفريقي
حلمي الجويدي (83) / بلال آيت مالك (51)
* الملعب التونسي 1 – 2 شبيبة العمران
أمان الله الحبوبي (48) / بلال التواتي (43) – شهاب الزغلامي (69)
* الاتحاد المنستيري 2 – 0 مستقبل قابس
ياسين العمري (41) – صالح البرهومي (85)
* نجم المتلوي 2 – 0 النجم الساحلي
ياسين السلطاني (41) – حمزة المنصري (59)
الترتيب بعد الجولة 27* النادي الإفريقي: 59 نقطة
* الترجي الرياضي: 57 نقطة
* النادي الصفاقسي: 53 نقطة
* الملعب التونسي: 44 نقطة
* الاتحاد المنستيري: 42 نقطة
* النجم الساحلي: 38 نقطة
* نجم المتلوي: 36 نقطة
* شبيبة العمران: 35 نقطة
* اتحاد بن قردان: 34 نقطة
* النادي البنزرتي: 33 نقطة
* الترجي الجرجيسي: 32 نقطة
* مستقبل المرسى: 31 نقطة
* الأولمبي الباجي: 28 نقطة
* شبيبة القيروان: 24 نقطة
* مستقبل سليمان: 21 نقطة
* مستقبل قابس: 18 نقطة
