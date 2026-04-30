الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة للجولة 27 والترتيب

دارت مساء الخميس الدفعة الثانية والأخيرة من مباريات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لتُستكمل بذلك كامل مواجهات هذه الجولة.* الترجي الرياضيالنادي الصفاقسي* مستقبل المرسىالترجي الجرجيسييوسف داوو (* الأولمبي الباجيالنادي البنزرتيإسلام الشلغومي (* شبيبة القيرواناتحاد بن قردانمصطفى صامب (* مستقبل سليمانالنادي الإفريقيحلمي الجويدي () / بلال آيت مالك (* الملعب التونسيشبيبة العمرانأمان الله الحبوبي () / بلال التواتي () – شهاب الزغلامي (* الاتحاد المنستيريمستقبل قابسياسين العمري () – صالح البرهومي (* نجم المتلويالنجم الساحليياسين السلطاني () – حمزة المنصري (* النادي الإفريقي:نقطة* الترجي الرياضي:نقطة* النادي الصفاقسي:نقطة* الملعب التونسي:نقطة* الاتحاد المنستيري:نقطة* النجم الساحلي:نقطة* نجم المتلوي:نقطة* شبيبة العمران:نقطة* اتحاد بن قردان:نقطة* النادي البنزرتي:نقطة* الترجي الجرجيسي:نقطة* مستقبل المرسى:نقطة* الأولمبي الباجي:نقطة* شبيبة القيروان:نقطة* مستقبل سليمان:نقطة* مستقبل قابس:نقطة