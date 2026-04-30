Babnet   Latest update 18:07 Tunis

تونس تنبه إلى خطورة تداعيات غلق مضيق هرمز على التجارة الدولية والأمن الغذائي العالمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f38860d37cd4.42926818_njlofpkmeqhig.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 17:48 قراءة: 0 د, 46 ث
      
نبّه محمد الهادي الشيحاوي، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بإيطاليا، ومندوبها الدائم بالنيابة لدى منظمات الأمم المتحدة بروما، في كلمة تونس، التي ألقاها خلال جلسة طارئة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" (مقرها بالعاصمة الايطالية روما)، إلى خطورة الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات غلق مضيق هرمز على التجارة الدولية، ولا سيما على الأمن الغذائي العالمي.

وأفاد الشيحاوي، وفق بيان نشرته اليوم الخميس، سفارة تونس بروما، بأن الأزمة التي تشهدها المنطقة أثرت على الوضع الدولي برمته، وأفرزت انعكاسات خطيرة على استقرار المنطقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي، لاسيما أمن وأسعار الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد.


كما أكد على ثوابت الموقف التونسي، الداعي إلى تغليب الحوار الجاد والوسائل السلمية، والإسراع بالتحرك الفوري لخفض التوتر والتصعيد، وذلك إيمانا منها بضرورة التضامن الدولي لتجاوز هذه الفترة العصيبة.


يشار إلى أن الجلسة الطارئة لمنظمة "الفاو"، خصصت للتباحث بشأن تداعيات الاختالالات في سلاسل الإمداد في منطقة الخليج وإغلاق الممرات البحرية الرئيسية، على الأمن الغذائي والزراعة في العالم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328415

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الخميس 30 أفريل 2026 | 13 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:09
16:02
12:24
05:27
03:50
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
24°-16
20°-14
27°-12
29°-15
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>