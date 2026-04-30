تونس تنبه إلى خطورة تداعيات غلق مضيق هرمز على التجارة الدولية والأمن الغذائي العالمي

نبّه محمد الهادي الشيحاوي، القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بإيطاليا، ومندوبها الدائم بالنيابة لدى منظمات الأمم المتحدة بروما، في كلمة تونس، التي ألقاها خلال جلسة طارئة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" (مقرها بالعاصمة الايطالية روما)، إلى خطورة الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات غلق مضيق هرمز على التجارة الدولية، ولا سيما على الأمن الغذائي العالمي.وأفاد الشيحاوي، وفق بيان نشرته اليوم الخميس، سفارة تونس بروما، بأن الأزمة التي تشهدها المنطقة أثرت على الوضع الدولي برمته، وأفرزت انعكاسات خطيرة على استقرار المنطقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي، لاسيما أمن وأسعار الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد.كما أكد على ثوابت الموقف التونسي، الداعي إلى تغليب الحوار الجاد والوسائل السلمية، والإسراع بالتحرك الفوري لخفض التوتر والتصعيد، وذلك إيمانا منها بضرورة التضامن الدولي لتجاوز هذه الفترة العصيبة.يشار إلى أن الجلسة الطارئة لمنظمة "الفاو"، خصصت للتباحث بشأن تداعيات الاختالالات في سلاسل الإمداد في منطقة الخليج وإغلاق الممرات البحرية الرئيسية، على الأمن الغذائي والزراعة في العالم.