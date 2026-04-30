اختتام التمرين العسكري المشترك “الأسد الأفريقي 2026&8243; (وزارة الدفاع)

Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 17:40
      
أُخْتُتِمَت، أمس الأربعاء ببنزرت، فعاليات التمرين العسكري المشترك التونسي الأمريكي "الأسد الأفريقي 2026"، وذلك بحضور قيادات عسكرية ومدنية سامية من تونس والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من المراقبين والملاحظين العسكريين من دول شقيقة وصديقة.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، بأن النسخة الثانية والعشرين من تمرين "الأسد الإفريقي" الذي احتضنت تونس جزءًا منه للمرة التاسعة على التوالي، تميّزت بتحقيق الأهداف المرجوّة من التمرين من حيث التخطيط وتنفيذ العمليات والدعم اللوجستي، فضلا عن تمكن جميع المشاركين من تعزيز مهاراتهم وتطوير قدراتهم، وتحسين قابلية العمل المشترك والتنسيق متعدد الأطراف لمجابهة المخاطر والتهديدات غير التقليدية والاستجابة للأزمات العابرة للحدود.


يُذكر أنّ فعاليات التمرين العسكري المشترك "الأسد الإفريقي 2026"، قد انطلقت يوم 13 أفريل الجاري، بمشاركة أكثر من 500 عسكري من أفراد القوّات المسلّحة التونسية ومن الجيش الأمريكي، وملاحظين من بلدان شقيقة وصديقة، حيث تضمن تدريبات عسكرية برية وجوية وبحرية، وتمارين تطبيقية في العديد من المجالات، على غرار الإستعلامات الميدانيّة والتصدّي للعبوات الناسفة والتدريب العمليّاتي والإسناد الصحّي والتكامل جو أرض والدفاع السيبرني.
