الرابطة الثانية: تعيينات حكام الجولة 25 (المجموعة الأولى)
أعلنت الرابطة عن تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الخاصة بالمجموعة الأولى، والتي ستدور يوم الجمعة 1 ماي 2026 انطلاقاً من الساعة 16:00.
برنامج المباريات والحكام* جمعية مقرين – بعث بوحجلة
الحكم: باديس بن صالح
* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – مكارم المهدية
الحكم: وسيم البوسيفي
* أمل حمام سوسة – سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: هيثم الطرابلسي
* هلال الشابة – اتحاد بوسالم
الحكم: حسام بن ساسي
* كوكب عقارب – هلال مساكن
الحكم: وائل العجنقي
* محيط قرقنة – نادي حمام الأنف
الحكم: أشرف الحركاتي
* اتحاد تطاوين – سبورتينغ بن عروس
الحكم: رضا الشويحي
