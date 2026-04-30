Babnet   Latest update 18:07 Tunis

الرابطة الثانية: تعيينات حكام الجولة 25 (المجموعة الأولى)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg>
Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 16:24
      
أعلنت الرابطة عن تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الخاصة بالمجموعة الأولى، والتي ستدور يوم الجمعة 1 ماي 2026 انطلاقاً من الساعة 16:00.

برنامج المباريات والحكام

* جمعية مقرين – بعث بوحجلة
الحكم: باديس بن صالح


* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – مكارم المهدية
الحكم: وسيم البوسيفي

* أمل حمام سوسة – سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: هيثم الطرابلسي

* هلال الشابة – اتحاد بوسالم
الحكم: حسام بن ساسي

* كوكب عقارب – هلال مساكن
الحكم: وائل العجنقي

* محيط قرقنة – نادي حمام الأنف
الحكم: أشرف الحركاتي

* اتحاد تطاوين – سبورتينغ بن عروس
الحكم: رضا الشويحي
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328410

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أفريل 2026 | 13 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:09
16:02
12:24
05:27
03:50
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
24°-16
20°-14
27°-12
29°-15
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>