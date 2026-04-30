البطولة الافريقية للمصارعة - شيماء الداحي تحرز ذهبية وزن 59 كغ في صنف الوسطيات
أحرزت المصارعة التونسية شيماء الداحي الميدالية الذهبية في وزن 59 كغ لصنف الوسطيات، ضمن منافسات البطولة الإفريقية للمصارعة المقامة بمدينة الإسكندرية.
وجاء تتويج الداحي عقب فوزها في الدور النهائي على المصرية مريم أحمد محروس بنتيجة 3-1، مؤكدة حضورها القوي في المنافسات القارية.
ثالث ذهبية للمنتخبوتُعد هذه الميدالية الذهبية الثالثة للمنتخب الوطني التونسي في صنف الوسطيات، بعد:
* ذهبية إسراء السليمي (وزن 53 كغ)
* ذهبية شهد الجلجلي (وزن 57 كغ)
تركيبة المنتخبويضم منتخب الوسطيات، تحت إشراف المدرب محمد علي بوزيان، العناصر التالية:
* ملاك المصمودي (50 كغ)
* إسراء السليمي (53 كغ)
* شهد الجلجلي (57 كغ)
* شيماء الداحي (59 كغ)
