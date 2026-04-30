مؤشر حرية الصحافة .. تراجع تونس من المرتبة 129 إلى المرتبة 137

كشف التقرير السنوي الصادر عن مراسلون بلا حدود عن تراجع ترتيب تونس في مؤشر حرية الصحافة العالمي، حيث انتقلت من المرتبة 129 سنة 2025 إلى المرتبة 137 سنة 2026.



وأوضح مدير مكتب شمال إفريقيا بالمنظمة أسامة بوعجيلة، خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين، أن مسار حرية الصحافة في تونس يشهد تراجعاً ملحوظاً، في ظل ما وصفه بتدهور مناخ العمل الإعلامي المستقل.




وأشار التقرير إلى أن وضع حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم يعد ظرفياً، بل أصبح اتجاهاً هيكلياً مرتبطاً بعوامل سياسية واقتصادية وأمنية.

كما تناول:

* دور بعض الفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي في شن حملات تستهدف وسائل الإعلام
* تزايد انعدام الثقة لدى الجمهور
* الصعوبات الاقتصادية التي دفعت بعض المؤسسات إلى تغليب المحتوى التجاري


ولفت التقرير إلى أن المرسوم عدد 54 يثير، وفق المنظمة، مخاوف بشأن تأثيره على حرية التعبير والصحافة.

ترتيب إقليمي ودولي

صنّف التقرير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كـالأضعف عالمياً في حرية الصحافة سنة 2026، حيث جاءت:

* إيران في المرتبة 177
* السعودية في المرتبة 176
* البحرين في المرتبة 170
* مصر في المرتبة 169
* العراق في المرتبة 162
* الكيان الصهيوني في المرتبة 116

في المقابل، حافظت دول مثل:
* النرويج
* هولندا
* إستونيا
* الدنمارك
* السويد
على المراتب الخمس الأولى عالمياً.


وأكد بوعجيلة أن أكثر من نصف دول العالم باتت تُصنّف ضمن بيئات صحفية “صعبة” أو “خطيرة للغاية”، في مؤشر على تضييق متزايد على العمل الصحفي عالمياً.

كما سجل التقرير تراجع ترتيب الولايات المتحدة إلى المرتبة 64، بخسارة 7 مراتب مقارنة بالسنة الماضية.
