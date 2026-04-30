وزير الاقتصاد: تعبئة قيمة 49 مليار دينار من الموارد الخارجية لتمويل مشاريع وبرامج على المستوى الوطني

تمّت تعبئة قيمة 49 مليار دينار، إلى حد الآن، بفضل الموارد الخارجية (قروض وهبات وخطوط قرض وبرامج لدعم الميزانية...) بهدف تمويل برامج ومشاريع بصدد الانجاز على المستوى الوطني، وفق تأكيد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال الجلسة العامة الحوارية، التّي انتظمت، الخميس، بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.وأوضح عبد الحفيظ أنه نسبة سحب هذه التمويلات، زاد خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026، وقدّر ب48 بالمائة، مقابل 37 بالمائة قبل ذلك بسنة. وأفاد بأنّ هذه التمويلات الخارجية مخصصة للمساهمة في إنجاز مشاريع عمومية وخاصّة في مختلف قطاعات النشاط الاجتماعية الاقتصادية، خصوصا في مجال الفلاحة والموارد المائية والبنية التحتية والطاقة والبيئة...واعتبر، وزير الاقتصاد أن احتضان تونس للدورة الخامسة للمنتدى الدولي للأعمال المتعلّق بقطاع الطيران والفضاء، من 7 وحتّى 9 جويلية 2026، يأتي في إطار الاحاطة بالاستثمار وتحسين مناخ الاعمال.وأوضح، أن المنتدى، الذي يأتي هذه السنة تحت شعار "تونس 2026: طموح صناعي ونهضة جويّة"، يهدف الى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطع مكونات الطائرات ومناقشة التحديات الراهنة وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وشركات خاصة وشركاء دوليين، فضلا عن دعم الابتكار والتقنيات الحديثة داخل القطاع وخلق شبكات تواصل مستديمة بين الفاعلين الاقتصاديين لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية.يذكر أن هذا الحدث الاقتصادي الأبرز من نوعه في المنطقة، يعد منصة دولية مخصصة لتطوير وتعزيز سلاسل الإمداد في قطاع صناعة الطيران، ويهدف إلى ترسيخ مكانة تونس كوجهة استراتيجية وتنافسية في الخارطة العالمية للصناعات الجوية والفضائية.ولفت وزير الاقتصاد والتخطيط إلى تسجيل تحسن على مستوى عديد المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الخمس الاخيرة، خاصّة في ما يهم التحكم في التضخم، والنمو، مع تحقيق 2،5 بالمائة في 2025 مقابل نمو ب1،5 بالمائة في 2024 و0،4 بالمائة في 2023.