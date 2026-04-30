Babnet   Latest update 22:19 Tunis

قفصة: البنك التونسي للتضامن يمول 224 مشروعا باعتمادات مالية جملية قدرت ب4،5 مليون دينار خلال الثلاثية الاولى من السنة الجارية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 22:04 قراءة: 1 د, 6 ث
      
موّل الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن بولاية قفصة، خلال فترة الثلاثية الأولى من السنة الجارية، 224 مشروعا باعتمادات مالية جملية ناهزت 4،5 مليون دينار، ساهمت في خلق 306 مواطن شغل في قطاعات الفلاحة والخدمات والصناعات التقليدية والمهن الصغرى، وفق رئيس الفرع الجهوي للبنك صابر الجريدي.
وأضاف الجريدي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه المشاريع توزّعت إلى 102 مشاريع بقيمة 1،279 مليون دينار ساهمت في خلق 114 موطن شغل و60 مشروعا في الصناعات التقليدية بتمويل قدر ب219 الف دينار ساهم في توفير 72 موطن شغل  و19 مشروعا في المهن الصغرى باعتمادات مالية بلغت 810 الاف دينار مكنت من خلق 47 موطن شغل إضافة إلى 43 مشروعا في قطاع الخدمات بتمويل مالي بلغ 2 مليون دينار ساهم في خلق 73 موطن شغل .
واشار الجريدي إلى أن البنك التونسي للتضامن، ابرم اتفاقية مع وزارتي المالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتمويل قروض موسمية لفائدة صغار الفلاحين للموسم الفلاحي 2025 -2026 باعتمادات مالية جملية قدرت ب10 ملايين دينار على مستوى وطني، مضيفا أن هذه القروض تشمل زراعة الاعلاف الشتوية والصيفية وزراعة البطاطا الفصل الخامس والاخر فصلية وتمويل اقتناء وخزن الاعلاف لمربي الابقار الحلوب والعناية بالواحة.

واوضح أنّ فروع البنك التونسي للتضامن التونسي والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهات انطلقت في عملية قبول مطالب الفلاحين ودراستها على أن يتم صرف هذه القروض في وقت وجيز بعد الانتهاء من الدراسة الفنية للملفات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328397

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أفريل 2026 | 13 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:09
16:02
12:24
05:27
03:50
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet27°
18° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
22°-16
20°-14
27°-12
30°-15
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>