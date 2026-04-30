قفصة: البنك التونسي للتضامن يمول 224 مشروعا باعتمادات مالية جملية قدرت ب4،5 مليون دينار خلال الثلاثية الاولى من السنة الجارية

موّل الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن بولاية قفصة، خلال فترة الثلاثية الأولى من السنة الجارية، 224 مشروعا باعتمادات مالية جملية ناهزت 4،5 مليون دينار، ساهمت في خلق 306 مواطن شغل في قطاعات الفلاحة والخدمات والصناعات التقليدية والمهن الصغرى، وفق رئيس الفرع الجهوي للبنك صابر الجريدي.وأضاف الجريدي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذه المشاريع توزّعت إلى 102 مشاريع بقيمة 1،279 مليون دينار ساهمت في خلق 114 موطن شغل و60 مشروعا في الصناعات التقليدية بتمويل قدر ب219 الف دينار ساهم في توفير 72 موطن شغل و19 مشروعا في المهن الصغرى باعتمادات مالية بلغت 810 الاف دينار مكنت من خلق 47 موطن شغل إضافة إلى 43 مشروعا في قطاع الخدمات بتمويل مالي بلغ 2 مليون دينار ساهم في خلق 73 موطن شغل .واشار الجريدي إلى أن البنك التونسي للتضامن، ابرم اتفاقية مع وزارتي المالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتمويل قروض موسمية لفائدة صغار الفلاحين للموسم الفلاحي 2025 -2026 باعتمادات مالية جملية قدرت ب10 ملايين دينار على مستوى وطني، مضيفا أن هذه القروض تشمل زراعة الاعلاف الشتوية والصيفية وزراعة البطاطا الفصل الخامس والاخر فصلية وتمويل اقتناء وخزن الاعلاف لمربي الابقار الحلوب والعناية بالواحة.واوضح أنّ فروع البنك التونسي للتضامن التونسي والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهات انطلقت في عملية قبول مطالب الفلاحين ودراستها على أن يتم صرف هذه القروض في وقت وجيز بعد الانتهاء من الدراسة الفنية للملفات.