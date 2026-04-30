زيت الزيتون التونسي: لقاءات ثنائية حول التعليب عبر الصناعات التقليدية والتصميم خلال شهر ماي القادم

سيحتضن، قصر المؤتمرات بالعاصمة، يوم 5 ماي 2026، لقاءات ثنائية حول تعليب زيت الزيتون التونسي عبر الصناعات التقليدية والتصميم، بغاية تعزيز الشراكات بين المنتجين والمصدّرين والمصمّمين والحرفيين خاصة في قطاع الخزف.كما تهدف هذه اللقاءات، إلى فتح آفاق تعاون جديدة والدفع نحو حلول تعليب مبتكرة وجعل التصميم والحرفية أدوات استراتيجية، لمزيد تعزيز حضور زيت الزيتون التونسي المعلّب وقدرته التنافسية على المستوى العالمي.وتندرج هذه التظاهرة، التي ستنظم ببادرة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية، والمركز الفني للتعبئة والتغليف، ومركز النهوض بالصادرات، والتحالف التونسي للمصممين، ضمن مشروع "تونس المبدعة" بدعم من الإتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، في إطار برنامج "تونس وجهتنا".ويتضمن برنامج الفعالية، معرض حصري يضمّ أكثر من 30 قارورة خزف تجمع بين التصميم العصري والحرفة التقليدية، ولقاءات مباشرة مع شركاء محتملين، لخلق فرص تعاون حقيقية وبسط أفكار وحلول مبتكرة لتطوير التعليب والرفع من الجودة والتوجّه نحو الأسواق الراقية.وتشير الأرقام، بحسب الإتحاد الأوروبي، إلى أن حوالي 88،4 بالمائة من زيت الزيتون التونسي مازال يُصدَّر سائلاً (دون تعبئة)، و11،6 بالمائة فقط يتمّ تعليبه وتسويقه من تونس.وتُبرز هذه الأرقام، إمكانات كبيرة لخلق قيمة مضافة في تونس، وتحسين التحكم في صورة المنتوج الوطني، والنفاذ إلى أسواق ذات ربحية أكبر.