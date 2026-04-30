يوم دراسي بعنوان " اللغة وصعوبات التعلم لدى الاطفال" يوم 2 ماي 2026 بمستشفى البشير حمزة للاطفال بتونس

ينظم مخبر " المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية " بالتعاون مع وزارة الصحة يوما دراسيا بعنوان "اللغة وصعوبات التعلم لدى الاطفال"، يوم السبت 2 ماي المقبل، بمستشفى البشير حمزة للاطفال بتونس العاصمةويندرج هذا اللقاء في سياق الوعي بضرورة تضافر الجهود بين الاختصاصات لفهم الظواهر المعقدة التي تمس الطفل في مساره التعليمي والنمائيويعد هذا اليوم فضاءا للحوار بين الباحثين والممارسين بما يعزز امكانات التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال الطفولة والتربية والصحةكما يهدف هذا اليوم الى فتح المجال للتفكير في التعدد اللغوي وتأثيره في مسارات التعلم خاصة في سياق الانتقال من العربية الى اللغات الاجنبيةويتضمن البرنامج مداخلات حول اضطرابات التواصل اللغوي لدى الأطفال المصابين بطيف التوحد وتقييم القدرات الأساسية للقراءة وصعوبات التعلم لدى المكفوفين وصولا الى قضايا الادماج التربوي ولغة الاشارةالى جانب صعوبات التعلم بين التشخيص والتدخل التربويوسيقدم هذا اليوم نموذجا للبحث العلمي المنخرط في قضايا مجتمعه والساعي الى تحويل المعرفة الى أداة للتغيير الايجابي بما يخدم الطفل ويضمن له حقه في تعلم سليم وشامل