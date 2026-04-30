Babnet   Latest update 14:53 Tunis

يوم دراسي بعنوان " اللغة وصعوبات التعلم لدى الاطفال" يوم 2 ماي 2026 بمستشفى البشير حمزة للاطفال بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5de11a8d313643.87511022_geklnpiqohmfj.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 14:10 قراءة: 0 د, 48 ث
      
ينظم مخبر " المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية " بالتعاون مع وزارة الصحة يوما دراسيا بعنوان "اللغة وصعوبات التعلم لدى الاطفال"، يوم السبت 2 ماي المقبل، بمستشفى البشير حمزة للاطفال بتونس العاصمة

ويندرج هذا اللقاء في سياق الوعي بضرورة تضافر الجهود بين الاختصاصات لفهم الظواهر المعقدة التي تمس الطفل في مساره التعليمي والنمائي


ويعد هذا اليوم فضاءا للحوار بين الباحثين والممارسين بما يعزز امكانات التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال الطفولة والتربية والصحة


كما يهدف هذا اليوم الى فتح المجال للتفكير في التعدد اللغوي وتأثيره في مسارات التعلم خاصة في سياق الانتقال من العربية الى اللغات الاجنبية

ويتضمن البرنامج مداخلات حول اضطرابات التواصل اللغوي لدى الأطفال المصابين بطيف التوحد وتقييم القدرات الأساسية للقراءة وصعوبات التعلم لدى المكفوفين وصولا الى قضايا الادماج التربوي ولغة الاشارة
الى جانب صعوبات التعلم بين التشخيص والتدخل التربوي

وسيقدم هذا اليوم نموذجا للبحث العلمي المنخرط في قضايا مجتمعه والساعي الى تحويل المعرفة الى أداة للتغيير الايجابي بما يخدم الطفل ويضمن له حقه في تعلم سليم وشامل
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328390

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أفريل 2026 | 13 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:09
16:02
12:24
05:27
03:50
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet27°
25° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
24°-16
20°-14
27°-12
29°-15
  • Avoirs en devises 25345,5
  • (29/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40393 DT
  • (29/04)
  • 1 $ = 2,87541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>