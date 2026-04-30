الأجندة الجبائية لشهر ماي 2026: خمسة مواعيد هامة لخلاص المعاليم وإيداع التصاريح

Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 09:48
      
أعلنت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية عن الأجندة الجبائية الخاصة بشهر ماي 2026، والتي تتضمن خمسة مواعيد أساسية يتعيّن على مختلف أصناف المطالبين بالأداء احترامها للقيام بواجباتهم الجبائية وخلاص المعاليم المستوجبة.

المواعيد المحددة

* 05 ماي: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان بالنسبة للسيارات المعدّة للكراء أو المقتناة في إطار عقود إجازة أو إيجار مالي.

* 15 ماي: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.


* 20 ماي: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.

* 25 ماي: آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للصناعيين ومسدي الخدمات وأصحاب المهن غير التجارية، بما في ذلك الخاضعون للنظام التقديري.

* 28 ماي: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد.

وأوضحت الإدارة العامة للأداءات أن هذه التواريخ تمثل آخر يوم من الأجل القانوني لإيداع التصاريح، وليست اليوم الوحيد للقيام بها.

كما دعت المعنيين إلى التصريح المسبق قبل الآجال القصوى، تفادياً للازدحام داخل القباضات المالية، ولتجنب الضغط على المنظومة الإعلامية خلال الساعات الأخيرة.
