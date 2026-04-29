وزارة الصحة تبحث شراكة تونسية–صينية لدعم صناعة الأدوية البيولوجية

Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 21:45
      
بحثت جلسة عمل اشرف عليها يوم الاربعاء وزير الصحة مصطفى الفرجاني، بمقرّ الوزارة، آفاق التعاون بين الشركة التونسية للصناعات الصيدلية "سيفات" SIPHAT والمجموعة الصينية Lunan Pharmaceutical Group.

وحسب بلاغ نشرته الوزارة ليل الاربعاء، تناول اللقاء فرص تطوير تصنيع أدوية ذات قيمة علاجية عالية في تونس، خاصة الأدوية البيولوجية، من خلال دراسة إمكانيات نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي.


وتم التطرق خلال اللقاء إلى مجالات تعاون أخرى، من بينها تطوير مكملات غذائية ذات أساس علمي وذلك في إطار مقاربة وقائية تدعم جودة التكفّل الصحي.


وأكد وزير الصحة أن تعزيز الأمن الدوائي يمرّ عبر شراكات عملية واستثمار في المعرفة والتكنولوجيا بما يساهم في تحسين توفر الدواء وخدمة مصلحة المريض.
وحضر الجلسة عدد من إطارات وزارة الصحة وممثلون عن شركة سيفات، ووفد عن المجموعة الصينية.

الأربعاء 29 أفريل 2026 | 12 ذو القعدة 1447
