تصفيات “بال”: الأهلي المصري يفوز ويصعد إلى المركز الثاني

الأهلي يلاحق الإفريقي





حقق الأهلي المصري فوزًا مهمًا على ماكتاون النيجيري بنتيجة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات مجموعة الصحراء لبطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة “بال” في نسختها السادسة.وبهذا الانتصار، رفع الأهلي المصري رصيده إلىفي المركز الثاني، خلف المتصدر النادي الإفريقي الذي يمتلك، بعد فوزه في الجولة السابقة على شبيبة أبيدجان الإيفواري () إثر التمديد، وهو الفوز الذي ضمن له التأهل إلى المرحلة النهائية.وتتواصل مباريات الجولة بلقاء الفتح الرباطي مع داكار السنغالي.* الأهلي المصري — ماكتاون النيجيري:* النادي الإفريقي — شبيبة أبيدجان:* داكار السنغالي — الأهلي المصري:* ماكتاون النيجيري — الفتح الرباطي:1. النادي الإفريقي —(3 مباريات)2. الأهلي المصري —(3 مباريات)3. الفتح الرباطي —(مباراتان)4. ماكتاون النيجيري —(3 مباريات)5. شبيبة أبيدجان —(3 مباريات)6. داكار السنغالي —(مباراتان)* الجمعة 1 ماي:* النادي الإفريقي — ماكتاون النيجيري* شبيبة أبيدجان — الأهلي المصري* السبت 2 ماي:* شبيبة أبيدجان — داكار* النادي الإفريقي — الفتح الرباطي* الأحد 3 ماي:* داكار — ماكتاون* الفتح الرباطي — الأهلي المصريويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من مجموعتي الصحراء وكالاهاري إلى الدور ربع النهائي، في ظل منافسة متواصلة على بطاقات العبور إلى المرحلة الحاسمة.