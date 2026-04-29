تصفيات “بال”: الأهلي المصري يفوز ويصعد إلى المركز الثاني

Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 20:30
      
حقق الأهلي المصري فوزًا مهمًا على ماكتاون النيجيري بنتيجة 89-80، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات مجموعة الصحراء لبطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة “بال” في نسختها السادسة.

الأهلي يلاحق الإفريقي

وبهذا الانتصار، رفع الأهلي المصري رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، خلف المتصدر النادي الإفريقي الذي يمتلك 6 نقاط، بعد فوزه في الجولة السابقة على شبيبة أبيدجان الإيفواري (79-74) إثر التمديد، وهو الفوز الذي ضمن له التأهل إلى المرحلة النهائية.

بقية مباريات الجولة

وتتواصل مباريات الجولة بلقاء الفتح الرباطي مع داكار السنغالي.

النتائج الأخيرة

* الأهلي المصري — ماكتاون النيجيري: 89-80
* النادي الإفريقي — شبيبة أبيدجان: 79-74
* داكار السنغالي — الأهلي المصري: 72-76
* ماكتاون النيجيري — الفتح الرباطي: 72-97

الترتيب المؤقت

1. النادي الإفريقي — 6 نقاط (3 مباريات)
2. الأهلي المصري — 5 نقاط (3 مباريات)
3. الفتح الرباطي — 4 نقاط (مباراتان)
4. ماكتاون النيجيري — 4 نقاط (3 مباريات)
5. شبيبة أبيدجان — 3 نقاط (3 مباريات)
6. داكار السنغالي — 2 نقاط (مباراتان)

البرنامج القادم

* الجمعة 1 ماي:

* النادي الإفريقي — ماكتاون النيجيري
* شبيبة أبيدجان — الأهلي المصري

* السبت 2 ماي:

* شبيبة أبيدجان — داكار
* النادي الإفريقي — الفتح الرباطي

* الأحد 3 ماي:

* داكار — ماكتاون
* الفتح الرباطي — الأهلي المصري

تأهل إلى ربع النهائي

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من مجموعتي الصحراء وكالاهاري إلى الدور ربع النهائي، في ظل منافسة متواصلة على بطاقات العبور إلى المرحلة الحاسمة.
