البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات: تونس ترفع حصيلتها إلى 17 ميدالية

ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات، المقامة بملعب ألعاب القوى برادس، إلى 17 ميدالية، من بينها 4 ذهبيات، وذلك في ختام منافسات اليوم الثالث.

4 ميداليات جديدة في اليوم الثالث

وأضافت العناصر الوطنية خلال منافسات اليوم الأربعاء 4 ميداليات توزعت بين 3 فضيات وبرونزية واحدة.

وجاءت الميداليات الفضية بإمضاء:


* فريال شنيبة (القفز الثلاثي)
* إسلام شكري (سباق 1500 متر)
* شهد بوقصير (القفز بالزانة)

فيما أحرزت ياسمين الغويبي الميدالية البرونزية في سباق 400 متر حواجز.

حصيلة تونس إلى غاية اليوم الثالث

الميداليات الذهبية (4):

* محمد أمين النعيجي — سباق 5000 متر مشي
* إيمان الساعي — سباق 5000 متر مشي
* بثينة حتيت — السباعي
* ياسمين الغويبي — سباق 100 متر حواجز

الميداليات الفضية (7):

* فريال شنيبة — القفز الثلاثي
* إسلام شكري — سباق 1500 متر
* شهد بوقصير — القفز بالزانة
* قطر الندى الجواد — رمي القرص
* فريال شنيبة — القفز الطويل
* فاطمة الجربوعي — القفز العالي
* رحمة الرقيق — السباعي

الميداليات البرونزية (6):

* ياسمين الغويبي — سباق 400 متر حواجز
* محمد سقا — سباق 800 متر
* نور اليوسفي — دفع الجلة
* محمد خليل الفتوحي — الوثب الطويل
* ريم السليمي — سباق 5000 متر مشي
* ريتاج الحدادي — القفز العالي


وتشهد البطولة مشاركة 15 دولة عربية، في منافسات تتواصل إلى غاية 30 أفريل، وسط تنافس قوي بين أبرز المواهب الصاعدة في ألعاب القوى العربية.
