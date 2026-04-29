البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات: تونس ترفع حصيلتها إلى 17 ميدالية

4 ميداليات جديدة في اليوم الثالث





حصيلة تونس إلى غاية اليوم الثالث



الميداليات الذهبية (4):



الميداليات الفضية (7):



الميداليات البرونزية (6):



ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات، المقامة بملعب ألعاب القوى برادس، إلى، من بينها، وذلك في ختام منافسات اليوم الثالث.وأضافت العناصر الوطنية خلال منافسات اليوم الأربعاءتوزعت بينوجاءت الميداليات الفضية بإمضاء:* فريال شنيبة (القفز الثلاثي)* إسلام شكري (سباق 1500 متر)* شهد بوقصير (القفز بالزانة)فيما أحرزت ياسمين الغويبي الميدالية البرونزية في سباق* محمد أمين النعيجي — سباق* إيمان الساعي — سباق* بثينة حتيت — السباعي* ياسمين الغويبي — سباق* فريال شنيبة — القفز الثلاثي* إسلام شكري — سباق* شهد بوقصير — القفز بالزانة* قطر الندى الجواد — رمي القرص* فريال شنيبة — القفز الطويل* فاطمة الجربوعي — القفز العالي* رحمة الرقيق — السباعي* ياسمين الغويبي — سباق* محمد سقا — سباق* نور اليوسفي — دفع الجلة* محمد خليل الفتوحي — الوثب الطويل* ريم السليمي — سباق* ريتاج الحدادي — القفز العاليوتشهد البطولة مشاركة، في منافسات تتواصل إلى غاية، وسط تنافس قوي بين أبرز المواهب الصاعدة في ألعاب القوى العربية.