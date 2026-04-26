مجلس وزاري مضيّق لمتابعة تطوير خدمات النقل ورقمنة الإدارة

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أمس بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في تقدّم الإجراءات الرامية إلى الارتقاء بجودة خدمات النقل بمختلف أنماطه، وتحديث الخدمات الإدارية والرقمية والديوانية.وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل أشغال المجلس، أن:* تطوير خدمات النقل البري والجوي والبحري يمثل أولوية وطنية* رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها ضرورة ملحّة* تحسين جودة الخدمات يستوجب تنسيقًا بين مختلف الهياكل العموميةكما شددت على أهمية الاستعداد الجيد للموسم السياحي وعودة التونسيين المقيمين بالخارج خلال صائفة 2026.وتناول المجلس عرض الإجراءات الجاري تنفيذها، والتي تشمل:* تحسين خدمات النقل الجوي والبحري والبري* تطوير الخدمات الإدارية والديوانية* رقمنة الخدمات القنصلية لفائدة التونسيين بالخارج* دعم دور البعثات الدبلوماسية في تسهيل الإجراءاتوجددت رئيسة الحكومة التأكيد على ضرورة:* استكمال رقمنة الإدارة بشكل شامل خلال سنة 2026* تطوير آليات الدفع الإلكتروني* تعزيز الترابط بين الأنظمة المعلوماتية* تعميم الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين داخل تونس وخارجهاواعتبرت أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين نجاعة المرفق العمومي، وتبسيط الإجراءات، ودعم مناخ الأعمال، إلى جانب مكافحة الفساد.كما أكدت أن قطاع النقل، بمختلف مكوناته، يُعد شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني، ويحتل موقعًا محوريًا ضمن أولويات الدولة في بعدها الاجتماعي والاقتصادي، بما يستوجب مزيد تطويره والارتقاء بجودة خدماته.