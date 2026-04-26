Babnet   Latest update 15:37 Tunis

مجلس وزاري مضيّق لمتابعة تطوير خدمات النقل ورقمنة الإدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ee16730e1747.86109652_jqnmkpfliogeh.jpg>
Publié le Dimanche 26 Avril 2026 - 14:42
      
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أمس بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في تقدّم الإجراءات الرامية إلى الارتقاء بجودة خدمات النقل بمختلف أنماطه، وتحديث الخدمات الإدارية والرقمية والديوانية.



أولوية لتطوير النقل وتبسيط الإجراءات

وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل أشغال المجلس، أن:


* تطوير خدمات النقل البري والجوي والبحري يمثل أولوية وطنية
* رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها ضرورة ملحّة
* تحسين جودة الخدمات يستوجب تنسيقًا بين مختلف الهياكل العمومية

كما شددت على أهمية الاستعداد الجيد للموسم السياحي وعودة التونسيين المقيمين بالخارج خلال صائفة 2026.

تقدم في تنفيذ الإصلاحات

وتناول المجلس عرض الإجراءات الجاري تنفيذها، والتي تشمل:

* تحسين خدمات النقل الجوي والبحري والبري
* تطوير الخدمات الإدارية والديوانية
* رقمنة الخدمات القنصلية لفائدة التونسيين بالخارج
* دعم دور البعثات الدبلوماسية في تسهيل الإجراءات

تسريع التحول الرقمي

وجددت رئيسة الحكومة التأكيد على ضرورة:

* استكمال رقمنة الإدارة بشكل شامل خلال سنة 2026
* تطوير آليات الدفع الإلكتروني
* تعزيز الترابط بين الأنظمة المعلوماتية
* تعميم الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين داخل تونس وخارجها

واعتبرت أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين نجاعة المرفق العمومي، وتبسيط الإجراءات، ودعم مناخ الأعمال، إلى جانب مكافحة الفساد.

النقل ركيزة للاقتصاد

كما أكدت أن قطاع النقل، بمختلف مكوناته، يُعد شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني، ويحتل موقعًا محوريًا ضمن أولويات الدولة في بعدها الاجتماعي والاقتصادي، بما يستوجب مزيد تطويره والارتقاء بجودة خدماته.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328141

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 26 أفريل 2026 | 9 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:40
19:05
16:01
12:24
05:31
03:56
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-13
28°-15
27°-15
27°-16
26°-16
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>