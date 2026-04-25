Babnet   Latest update 22:36 Tunis

مانشستر سيتي يواصل كتابة التاريخ ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنقليزي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ed3389a43913.77430972_mkjpnghfloqei.jpg>
Publié le Samedi 25 Avril 2026 - 22:33
      
​صنع مانشستر سيتي التاريخ في ​كأس الاتحاد الإنقليزي لكرة ‌القدم اليوم السبت ‌بعدما تغلب على ‌ساوثامبتون، أحد أندية الدرجة الثانية، بنتيجة 2-1، بفضل هدف متأخر ⁠سجله نيكو غونزاليس، ليحجز مقعده في النهائي للمرة الرابعة تواليا في ​إنجاز لا سابق له، ويبقي على آماله في تحقيق ⁠الثلاثية المحلية.

وبدا ساوثامبتون، الذي أطاح بـأرسنال من دور ⁠الثمانية، قريبا من مواصلة مغامرته اللافتة، عندما أطلق فين عزاز تسديدة رائعة من مسافة بعيدة في الدقيقة 79، عجز الحارس جيمس ترافورد عن التصدي لها.


لكن الشوط الثاني الحافل بالإثارة ​شهد عودة قوية لسيتي، حيث أدرك جيريمي دوكو التعادل بعد أربع دقائق فقط، ‌عندما سدد من على حدود المنطقة، لتغير الكرة اتجاهها بعد اصطدامها بجيمس بري ⁠وتستقر في الشباك.


وحسم غونزاليس المواجهة ‌بتسديدة صاروخية من مسافة 20 مترا في الدقيقة 87، ليتمكن سيتي بعدها من الصمود خلال الدقائق الأخيرة المثيرة.
ويأتي هذا الفوز ليعزز مسيرة مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما توج بلقب كأس ‌الرابطة في وقت ⁠سابق، ويواصل منافسته الشرسة مع أرسنال على صدارة البطولة الانقليزية الممتازة.
ومن المقرر أن ‌يواجه مانشستر سيتي في النهائي الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى، المقررة الأحد ‌بين ⁠تشيلسي وليدز يونايتد، على ملعب ويمبلي في 16 ماي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328115

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أفريل 2026 | 8 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:38
19:05
16:01
12:24
05:33
03:58
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet22°
17° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-12
26°-14
27°-15
27°-15
27°-15
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>