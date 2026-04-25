The equaliser pic.twitter.com/fwIxwiUEhO — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 25, 2026

​صنع مانشستر سيتي التاريخ في ​كأس الاتحاد الإنقليزي لكرة ‌القدم اليوم السبت ‌بعدما تغلب على ‌ساوثامبتون، أحد أندية الدرجة الثانية، بنتيجة 2-1، بفضل هدف متأخر ⁠سجله نيكو غونزاليس، ليحجز مقعده في النهائي للمرة الرابعة تواليا في ​إنجاز لا سابق له، ويبقي على آماله في تحقيق ⁠الثلاثية المحلية.وبدا ساوثامبتون، الذي أطاح بـأرسنال من دور ⁠الثمانية، قريبا من مواصلة مغامرته اللافتة، عندما أطلق فين عزاز تسديدة رائعة من مسافة بعيدة في الدقيقة 79، عجز الحارس جيمس ترافورد عن التصدي لها.لكن الشوط الثاني الحافل بالإثارة ​شهد عودة قوية لسيتي، حيث أدرك جيريمي دوكو التعادل بعد أربع دقائق فقط، ‌عندما سدد من على حدود المنطقة، لتغير الكرة اتجاهها بعد اصطدامها بجيمس بري ⁠وتستقر في الشباك.وحسم غونزاليس المواجهة ‌بتسديدة صاروخية من مسافة 20 مترا في الدقيقة 87، ليتمكن سيتي بعدها من الصمود خلال الدقائق الأخيرة المثيرة.ويأتي هذا الفوز ليعزز مسيرة مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما توج بلقب كأس ‌الرابطة في وقت ⁠سابق، ويواصل منافسته الشرسة مع أرسنال على صدارة البطولة الانقليزية الممتازة.ومن المقرر أن ‌يواجه مانشستر سيتي في النهائي الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى، المقررة الأحد ‌بين ⁠تشيلسي وليدز يونايتد، على ملعب ويمبلي في 16 ماي.