الترجي الرياضي يتوج بطلا للكرة الطائرة للمرة 26 في تاريخه

مباراة توقفت في الشوط الحاسم





ريمونتادا بعد تأخر بشوطين





سيطرة واضحة في الشوط الفاصل



لقب 26 والتاسع تواليا



تفوق في سلسلة النهائي



أعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة تتويج الترجي الرياضي التونسي بلقب بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة، عقب المباراة الثالثة من سلسلة الدور النهائي أمام النجم الساحلي.وتوقفت المباراة التي دارت بقاعة مساكن خلال الشوط الخامس، عندما كان الترجي متقدمًا بنتيجة 13-5، بسبب إلقاء الشماريخ والمقذوفات من قبل جماهير الفريق المنافس.وكان النجم الساحلي قد تقدم في بداية اللقاء بشوطين دون رد (25-16 و25-21)، قبل أن يعود الترجي الرياضي بقوة ويعدل النتيجة إلى 2-2، إثر فوزه في الشوطين الثالث والرابع (25-23 و25-12).وفي الشوط الخامس، فرض الترجي أسبقيته بشكل واضح، حيث تقدم بفارق كبير (13-5)، وكان على بعد نقطتين فقط من حسم المباراة والتتويج، قبل أن تتوقف المواجهة.ويُعد هذا التتويج اللقب السادس والعشرين في تاريخ الترجي الرياضي، والتاسع على التوالي، ليواصل الفريق هيمنته على الكرة الطائرة التونسية.وكان الترجي قد حسم المباراتين الأولى والثانية بقاعة الزواوي بنتيجتي 3-2 و3-0، ليؤكد أفضليته في سلسلة النهائي ويحسم اللقب.