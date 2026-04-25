Babnet   Latest update 22:36 Tunis

الترجي الرياضي يتوج بطلا للكرة الطائرة للمرة 26 في تاريخه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ed2cb9daaf85.21407632_jeofkgipqlnmh.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 25 Avril 2026 - 22:04 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة تتويج الترجي الرياضي التونسي بلقب بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة، عقب المباراة الثالثة من سلسلة الدور النهائي أمام النجم الساحلي.

مباراة توقفت في الشوط الحاسم

وتوقفت المباراة التي دارت بقاعة مساكن خلال الشوط الخامس، عندما كان الترجي متقدمًا بنتيجة 13-5، بسبب إلقاء الشماريخ والمقذوفات من قبل جماهير الفريق المنافس.

ريمونتادا بعد تأخر بشوطين

وكان النجم الساحلي قد تقدم في بداية اللقاء بشوطين دون رد (25-16 و25-21)، قبل أن يعود الترجي الرياضي بقوة ويعدل النتيجة إلى 2-2، إثر فوزه في الشوطين الثالث والرابع (25-23 و25-12).

سيطرة واضحة في الشوط الفاصل

وفي الشوط الخامس، فرض الترجي أسبقيته بشكل واضح، حيث تقدم بفارق كبير (13-5)، وكان على بعد نقطتين فقط من حسم المباراة والتتويج، قبل أن تتوقف المواجهة.

لقب 26 والتاسع تواليا

ويُعد هذا التتويج اللقب السادس والعشرين في تاريخ الترجي الرياضي، والتاسع على التوالي، ليواصل الفريق هيمنته على الكرة الطائرة التونسية.

تفوق في سلسلة النهائي

وكان الترجي قد حسم المباراتين الأولى والثانية بقاعة الزواوي بنتيجتي 3-2 و3-0، ليؤكد أفضليته في سلسلة النهائي ويحسم اللقب.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328110

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 25 أفريل 2026 | 8 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:38
19:05
16:01
12:24
05:33
03:58
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet22°
17° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-12
26°-14
27°-15
27°-15
27°-15
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>