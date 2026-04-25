النادي الإفريقي يحقق فوزًا مثيرًا على الأهلي المصري في “البال”

واصل النادي الإفريقي تألقه في تصفيات مجموعة “الصحراء” لبطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة (BAL)، بعد فوزه المثير على الأهلي المصري بنتيجة 69-68، في المباراة التي احتضنها مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي بـالرباط ضمن الجولة الثانية.

انطلاقة مثالية بانتصارين

وكان فريق باب الجديد قد استهل مشواره في التصفيات بفوز على نادي داكار السنيغالي بنتيجة 85-79، ليحقق بذلك انتصارين متتاليين ويعتلي صدارة الترتيب.

نتائج الجولة الثانية

* النادي الإفريقي – الأهلي المصري
69 – 68

* ماكتاون فلايرز – شبيبة أبيدجان
76 – 68

الترتيب

* النادي الإفريقي – 4 نقاط (مباراتان)
* الفتح الرباطي – 2 (مباراة)
* ماكتاون فلايرز – 2 (مباراة)
* شبيبة أبيدجان – 2 (مباراتان)
* الأهلي المصري – 1 (مباراة)
* نادي داكار السنيغالي – 1 (مباراة)

بقية البرنامج

* الأحد 26 أفريل:
نادي داكار السنيغالي – الأهلي المصري
ماكتاون فلايرز – الفتح الرباطي

* الثلاثاء 28 أفريل:
النادي الإفريقي – شبيبة أبيدجان

* الجمعة 1 ماي:
النادي الإفريقي – ماكتاون فلايرز

* السبت 2 ماي:
النادي الإفريقي – الفتح الرباطي

نظام التأهل

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في هذه المجموعة إلى الدور ربع النهائي، حيث سيواجهون فرق مجموعة “كالاهاري”.
