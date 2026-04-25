النادي الإفريقي يحقق فوزًا مثيرًا على الأهلي المصري في “البال”

انطلاقة مثالية بانتصارين





نتائج الجولة الثانية





الترتيب



بقية البرنامج



نظام التأهل



واصل النادي الإفريقي تألقه في تصفيات مجموعة “الصحراء” لبطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة (BAL)، بعد فوزه المثير على الأهلي المصري بنتيجة 69-68، في المباراة التي احتضنها مجمع الأمير مولاي عبد الله الرياضي بـالرباط ضمن الجولة الثانية.وكان فريق باب الجديد قد استهل مشواره في التصفيات بفوز على نادي داكار السنيغالي بنتيجة 85-79، ليحقق بذلك انتصارين متتاليين ويعتلي صدارة الترتيب.* النادي الإفريقي – الأهلي المصري* ماكتاون فلايرز – شبيبة أبيدجان* النادي الإفريقي – 4 نقاط (مباراتان)* الفتح الرباطي – 2 (مباراة)* ماكتاون فلايرز – 2 (مباراة)* شبيبة أبيدجان – 2 (مباراتان)* الأهلي المصري – 1 (مباراة)* نادي داكار السنيغالي – 1 (مباراة)* الأحد 26 أفريل:نادي داكار السنيغالي – الأهلي المصريماكتاون فلايرز – الفتح الرباطي* الثلاثاء 28 أفريل:النادي الإفريقي – شبيبة أبيدجان* الجمعة 1 ماي:النادي الإفريقي – ماكتاون فلايرز* السبت 2 ماي:النادي الإفريقي – الفتح الرباطيويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في هذه المجموعة إلى الدور ربع النهائي، حيث سيواجهون فرق مجموعة “كالاهاري”.