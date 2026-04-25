الأهلي السعودي يحتفظ بلقب رابطة أبطال آسيا للنخبة بفوزه 1-صفر على ماتشيدا
سجل البديل فراس البريكان هدفا في الوقت الإضافي ليحتفظ الأهلي السعودي بلقب رابطة أبطال آسيا لكرة القدم للنخبة بفوزه 1-صفر على ماتشيدا زيليفا الياباني في المباراة النهائية بملعب الإنماء في جدة اليوم السبت.
وبات قطب جدة أول فريق ينجح في الدفاع عن لقبه منذ منافسه المحلي الاتحاد الذي فعل ذلك عام 2005.
وأخفق ماتشيدا، الذي يشارك في البطولة لأول مرة، في أن يصبح أول فريق ياباني يتوج باللقب منذ أوراوا رد دايموندز عام 2022.
وسبق وتخلص الأهلي من فريق ياباني آخر بعدما حول تأخره بهدف أمام فيسيل كوبي إلى انتصار 2-1 بفضل ثنائية جالينو وإيفان توني في قبل النهائي.
وبات قطب جدة أول فريق ينجح في الدفاع عن لقبه منذ منافسه المحلي الاتحاد الذي فعل ذلك عام 2005.
وأخفق ماتشيدا، الذي يشارك في البطولة لأول مرة، في أن يصبح أول فريق ياباني يتوج باللقب منذ أوراوا رد دايموندز عام 2022.
وسبق وتخلص الأهلي من فريق ياباني آخر بعدما حول تأخره بهدف أمام فيسيل كوبي إلى انتصار 2-1 بفضل ثنائية جالينو وإيفان توني في قبل النهائي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328107