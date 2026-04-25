الأهلي السعودي يحتفظ بلقب رابطة أبطال آسيا للنخبة بفوزه 1-صفر على ماتشيدا

Publié le Samedi 25 Avril 2026 - 20:06
      
سجل البديل فراس البريكان هدفا ‌في ‌الوقت ‌الإضافي ليحتفظ الأهلي السعودي بلقب رابطة أبطال ⁠آسيا لكرة القدم للنخبة بفوزه ​1-صفر على ماتشيدا زيليفا الياباني ⁠في المباراة النهائية بملعب الإنماء في ⁠جدة اليوم السبت.
وبات قطب جدة أول فريق ينجح في الدفاع عن لقبه منذ منافسه المحلي ​الاتحاد الذي فعل ذلك عام 2005.
وأخفق ‌ماتشيدا، الذي يشارك في البطولة لأول ⁠مرة، في ‌أن يصبح أول فريق ياباني يتوج باللقب منذ أوراوا رد دايموندز عام 2022.

وسبق وتخلص الأهلي من ‌فريق ياباني آخر ⁠بعدما حول تأخره بهدف أمام فيسيل كوبي ‌إلى انتصار 2-1 بفضل ثنائية جالينو وإيفان ‌توني ⁠في قبل النهائي.
