الأهلي السعودي يحتفظ بلقب رابطة أبطال آسيا للنخبة بفوزه 1-صفر على ماتشيدا

سجل البديل فراس البريكان هدفا ‌في ‌الوقت ‌الإضافي ليحتفظ الأهلي السعودي بلقب رابطة أبطال ⁠آسيا لكرة القدم للنخبة بفوزه ​1-صفر على ماتشيدا زيليفا الياباني ⁠في المباراة النهائية بملعب الإنماء في ⁠جدة اليوم السبت.وبات قطب جدة أول فريق ينجح في الدفاع عن لقبه منذ منافسه المحلي ​الاتحاد الذي فعل ذلك عام 2005.وأخفق ‌ماتشيدا، الذي يشارك في البطولة لأول ⁠مرة، في ‌أن يصبح أول فريق ياباني يتوج باللقب منذ أوراوا رد دايموندز عام 2022.وسبق وتخلص الأهلي من ‌فريق ياباني آخر ⁠بعدما حول تأخره بهدف أمام فيسيل كوبي ‌إلى انتصار 2-1 بفضل ثنائية جالينو وإيفان ‌توني ⁠في قبل النهائي.