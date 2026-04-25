استعمال تقنية متقدمة لعلاج أمراض الشرايين التاجية بقسم أمراض القلب بمستشفى الرابطة

Publié le Samedi 25 Avril 2026 - 17:53
      
أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم السبت، بأنب قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الرابطة سجل إدخال واستعمال تقنية دعامة تاجية قابلة للامتصاص من الجيل الثالث، حصريا في افريقيا، وذلك في اطار شراكة مع خبراء دوليين من ألمانيا.

وأضافت إن هذه التقنية المتقدمة تمثل ثورة في علاج أمراض الشرايين التاجية إذ تُعيد فتح الشرايين دون ترك جسم دائم داخلها وتذوب تدريجيًا بعد أداء وظيفتها وتُمكّن من تحسين جودة العلاج على المدى الطويل، خاصة لدى المرضى صغار السن.


ولاحظت أن هذا الإنجاز يعكس جاهزيّة المستشفيات العمومية على مواكبة أحدث الابتكارات العالمية وكفاءة عالية للإطارات الطبية التونسية⁠ وتموقع تونس كقطب إقليمي للطب المتطور في إفريقيا.
كما تجسد التعاون المثمر في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بين الدّول، بما يخدم صحة المواطن و يعزّز عمليّة إصلاح المنظومة الصحيّة

