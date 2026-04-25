برشلونة يواصل مسيرته نحو لقب الليغا بفوزه 2-صفر على خيتافي

و​اصل برشلونة مسيرته ​نحو حسم لقب البطولة الاسبانية ‌لكرة القدم ‌بفوزه 2-صفر على مضيفه خيتافي اليوم السبت محققا انتصاره التاسع ⁠تواليا في المسابقة بفضل هدفي فيرمين لوبيز وماركوس راشفورد.وبهذا الفوز، ارتفع ​رصيد برشلونة إلى 85 نقطة متقدما بفارق ⁠11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني،وذلك ⁠قبل خمس جولات من نهاية الموسم بعدما تعادل فريق العاصمة 1-1 مع ريال بيتيس أمس الجمعة. ويحتل خيتافي حاليا المركز السادس برصيد 44 نقطة.وسعى برشلونة ​لمواصلة تألقه محليا مع اقترابه من حسم اللقب لكن خيتافي الذي ينافس ‌على التأهل للمسابقات القارية نجح في الحد من خطورة الفريق الكاتالوني ⁠طوال معظم الشوط الأول.وجاء ‌هدف برشلونة الأول قبل نهاية الشوط الأول مباشرة عندما استغل لوبيز تمريرة بيدري المتقنة وانطلق إلى منطقة الجزاء ليسدد كرة منخفضة قوية داخل المرمى.وحسم برشلونة الفوز ‌في الدقيقة 74 بعد ⁠هجمة مرتدة سريعة انطلقت من رمية تماس لخيتافي في عمق ملعب ‌الضيوف. واستلم راشفورد الكرة عند منتصف الملعب وانطلق بها للأمام دون أي رقابة تذكر، قبل ‌أن ⁠يسدد كرة منخفضة من حافة منطقة الجزاء ليضاعف النتيجة.