Babnet

مبادلات تونس والسعودية تتجاوز 1143 مليون دينار في 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/9/tunksa.jpg>
Publié le Samedi 25 Avril 2026 - 17:44
      
بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس والمملكة العربية السعودية خلال سنة 2025 نحو 1143.6 مليون دينار، من بينها 276.2 مليون دينار صادرات تونسية، وفق معطيات مركز النهوض بالصادرات.



وتشير البيانات إلى توفر إمكانيات هامة لتطوير التعاون الثنائي، خاصة عبر تعزيز حضور المنتجات التونسية بالسوق السعودية، في إطار توجه مشترك نحو تنويع مجالات التبادل.

وتشمل القطاعات ذات الأولوية الصناعات الغذائية، والصناعات الميكانيكية، وقطاع الخدمات، إضافة إلى الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا.


زيارة شركة “تغريد العالمية” إلى تونس

في هذا السياق، أدى وفد عن تغريد العالمية المحدودة، برئاسة مديرها العام مازن عبد الرحمان البشار، زيارة إلى تونس من 22 إلى 25 أفريل 2026، بهدف استكشاف فرص الشراكة مع المصنعين والمصدرين التونسيين في قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.


وتندرج هذه الزيارة ضمن متابعة مخرجات منتدى الاستثمار والشراكة التونسي السعودي الذي انعقد في الرياض خلال ديسمبر 2025، في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.


وشمل برنامج الزيارة عقد جلسات عمل مع ممثلين عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، إلى جانب اجتماع بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، والوكالة الوطنية للأدوية ومواد الصحة، وعدد من الهياكل المهنية المختصة.

كما تضمن البرنامج زيارات ميدانية لمؤسسات تونسية تنشط في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، للاطلاع على قدراتها الإنتاجية ومدى مطابقتها للمعايير الدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز صادراتها نحو السوق السعودية.



وتهدف هذه التحركات إلى تكثيف التنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، بما يعزز فرص الاستثمار المشترك ويدعم نفاذ المنتجات التونسية إلى الأسواق الخارجية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة.
