المنستير: جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات الجهوية للموسم السياحي

احتضنت ولاية المنستير، في إطار متابعة الاستعدادات الجهوية للموسم السياحي 2026، جلسة عمل باشراف والي الجهة عيسى موسى وحضور كافة الأطراف المعنية، خصّصت للنظر في البرامج العملية الكفيلة بانجاح الموسم وسبل دعم جاهزية مختلف القطاعات المتدخلة وتحسين جودة الخدمات وتعزيز مكانة الجهة كوجهة سياحية متميزة.وكشفت العروض المقدمة خلال الجلسة من قبل كل من المندوبية الجهوية للسياحة والإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني والنقل وللتجارة أن الجهة توفر قرابة 29 ألف موطن شغل في القطاع السياحي منها 8 آلاف موطن شغل مباشر و21 ألفاً غير مباشر.وفي مجال النقل تمّت برمجة 55 سفرة يومياً عبر شركة النقل بالساحل تمرّ بالمنطقة السياحية، مع تعزيز السفرات الليلية بداية من شهر جويلية، إلى جانب 19 سفرة يومياً عبر النقل الحديدي لربط المنستير بسوسة بواسطة 5 قطارات، فضلاً عن الدور الهام لسيارات التاكسي الفردي والتاكسي السياحي في ربط المعتمديات والمطار بالمنطقة السياحية.كما تمّ التعرّض إلى عدد من النقائص المسجّلة خلال الموسم الفارط، من بينها بعض الإخلالات في استعمال العداد والتعريفة بقطاع التاكسي، ونقص بعض السفرات الليلية مع التأكيد على ضرورة مزيد العناية بنظافة وتزويق محطات المترو وتحسين جودة خدمات النقل عموماً.وأقرّت الجلسة في هذا السياق جملة من الإجراءات بداية من غرة ماي 2026، من أهمها إلزامية استعمال العداد وتوفير معلقات تعريفية باللغات الأجنبية في النزل وتكثيف الرقابة على السواق، إضافة إلى تطوير البرمجة الليلية للحافلات إلى غاية الساعة الواحدة صباحاً، وتوزيع مطويات تتضمّن توقيت السفرات داخل الوحدات الفندقية.