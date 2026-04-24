منتخب تونس لكرة اليد الشاطئية يحقق فوزًا ثانيًا في كأس إفريقيا

انطلاقة قوية بانتصارين





برنامج بقية المباريات





نظام المنافسة



واصل المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية نتائجه الإيجابية في بطولة كأس إفريقيا للأمم، بعد فوزه مساء الجمعة على منتخب الكوت ديفوار لكرة اليد الشاطئية بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة المقامة في الطوغو من 24 إلى 27 أفريل 2026.وكان المنتخب التونسي قد استهل مشاركته في البطولة بانتصار أول على منتخب البنين لكرة اليد الشاطئية بنتيجة 2-0، ليحقق بذلك فوزين متتاليين ويعزز حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي.* السبت 25 أفريل:* تونس – مالي* تونس – كينيا* الأحد 26 أفريل:* تونس – الطوغووتُقام البطولة بنظام مجموعة واحدة، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي، على أن يلتقي المتصدر مع صاحب المركز الرابع، بينما يواجه صاحب المركز الثاني نظيره الثالث.