Babnet   Latest update 21:30 Tunis

منتخب تونس لكرة اليد الشاطئية يحقق فوزًا ثانيًا في كأس إفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64197043d22570.01888037_gplkhmnjqeiof.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 20:39 قراءة: 0 د, 39 ث
      
واصل المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية نتائجه الإيجابية في بطولة كأس إفريقيا للأمم، بعد فوزه مساء الجمعة على منتخب الكوت ديفوار لكرة اليد الشاطئية بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة المقامة في الطوغو من 24 إلى 27 أفريل 2026.

انطلاقة قوية بانتصارين

وكان المنتخب التونسي قد استهل مشاركته في البطولة بانتصار أول على منتخب البنين لكرة اليد الشاطئية بنتيجة 2-0، ليحقق بذلك فوزين متتاليين ويعزز حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي.

برنامج بقية المباريات

* السبت 25 أفريل:

* تونس – مالي
* تونس – كينيا

* الأحد 26 أفريل:

* تونس – الطوغو

نظام المنافسة

وتُقام البطولة بنظام مجموعة واحدة، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي، على أن يلتقي المتصدر مع صاحب المركز الرابع، بينما يواجه صاحب المركز الثاني نظيره الثالث.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328067

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الجمعة 24 أفريل 2026 | 7 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:04
16:01
12:24
05:34
03:59
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
22°-12
26°-13
27°-15
26°-15
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>