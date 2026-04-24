وزير الإقتصاد يشرف على جلسة عمل لمتابعة محفظة مشاريع التعاون مع البنك الأوروبي للإستثمار

انعقدت يوم الخميس 26 أفريل 2026 جلسة عمل خصصت لمتابعة محفظة مشاريع التعاون مع البنك الأوروبي للإستثمار BEI بإشراف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومدير التعاون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك Ulrich Brunnhuber والوفد المرافق له وبحضور مديرة مكتب البنك بتونس Anna Barone وعدد من إطارات الوزارة.

وأكد الوزير بالمناسبة على اهمية هذا اللقاء بإعتبار اتاحته الفرصة للجانبين للوقوف على مدى التقدم في تنفيذ المشاريع التى يساهم البنك في تمويلها ومزيد تكثيف الجهود والتنسيق بما يساعد على انجازها في أفضل الظروف و في الآجال المحددة.


من جانبه اعرب Ulrich Brunnhuber عن ارتياحه للتعاون الجاري وللتقدم المسجل في تنفيذ المشاريع ، مؤكدا إستعداد البنك لتكثيف التنسيق بين الجانبين بما يظفي المزيد من النجاعة في تنفيذ محفظة المشاريع ويحقق الاهداف المرجوة منها.
