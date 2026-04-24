Babnet   Latest update 20:27 Tunis

بطولة النخبة لكرة اليد: فوز ساقية الزيت وتعادل مثير في الجولة الختامية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ebae9e64f0a0.30874755_mnjekpoqglihf.jpg>
Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 18:54
      
دارت مساء الجمعة الدفعة الأولى من مباريات الجولة العاشرة والختامية لمرحلة التتويج من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، والتي شهدت انتصارًا مهمًا وتعادلًا مثيرًا، في انتظار استكمال بقية اللقاءات.

نتائج المباريات

* نادي ساقية الزيت – النجم الساحلي
36 – 30


* نادي كرة اليد بجمال – سبورتينغ المكنين
33 – 33

ومن المنتظر أن تُستكمل الجولة غدًا السبت بمباراة:

* النادي الإفريقي – الترجي الرياضي التونسي

الترتيب المؤقت

* الترجي الرياضي التونسي – 31 نقطة (9 مباريات)
* النادي الإفريقي – 29 نقطة (9 مباريات)
* النجم الساحلي – 22 نقطة (10 مباريات)
* نادي ساقية الزيت – 20 نقطة (10 مباريات)
* نادي كرة اليد بجمال – 15 نقطة (10 مباريات)
* سبورتينغ المكنين – 12 نقطة (10 مباريات)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328056

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أفريل 2026 | 7 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:04
16:01
12:24
05:34
03:59
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet20°
16° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
22°-12
26°-13
27°-15
26°-15
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>