نقابة الصحفيين تنعي الصحفي الراحل نور الدين طبقة

Publié le Vendredi 24 Avril 2026 - 17:07
      
نعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بلاغ لها، الصحفي "المخضرم" نور الدين طبقة، أحد أبرز أعمدة الجيل الذهبي للصحافة التونسية الناطقة باللغة الفرنسية، الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم الجمعة.

وأكدت النقابة، أنّ الفقيد يعد من الرواد الذين نحتوا مسيرة مهنية استثنائية داخل صحيفة ''لابراس'' الناطقة بالفرنسية، حيث شغل منصب رئيس تحريرها في فترات فارقة من تاريخها (سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي)، إلى جانب أسماء كبيرة في الصحافة التونسية مثل صلاح الدين المعاوي، محمود حسني وعبد العزيز الدهماني، مساهما في صياغة خطها التحريري وترسيخ تقاليد العمل الصحفي الرصين.


وأضافت أن الصحفي الفقيد، يعتبر من جيل الروّاد الذين كرسوا حياتهم لخدمة المهنة، حيث تم انتخابه رئيسا لجمعية الصحفيين التونسيين في الفترة النيابية 1973 / 1975. كما عُرف بنشاطه المتميز في مجال النشر من خلال إدارته لدار "الأمل"، وإشرافه على إصدارات توثيقية واقتصادية هامة.


وتقدمت نقابة الصحفيين إلى أسرة الفقيد وكافة الأسرة الصحفية بأصدق عبارات المواساة، راجية من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بوافر رحمته وغفرانه.
