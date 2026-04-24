كأس تونس لكرة اليد: نتائج قرعة الدور ربع النهائي

نتائج قرعة ربع النهائي





مواعيد المباريات



أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لكأس تونس لكرة اليد (موسم 2025-2026)، التي أُجريت اليوم الجمعة بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد، عن مواجهات مفتوحة على كل الاحتمالات، في انتظار استكمال مباريات الدور ثمن النهائي.* اتحاد منزل تميم أو الترجي الرياضي التونسي × النجم الساحلي أو نسر طبلبة* نادي كرة اليد بجمال أو بعث بني خيار × اتحاد صيادة أو النادي الإفريقي* نادي قصور الساف أو الملعب التونسي × اتحاد قرمدة أو نادي ساقية الزيت* النادي الرياضي بهيبون أو جمعية الحمامات × سبورتينغ المكنين أو مكارم المهديةومن المنتظر أن تُجرى مباريات الدور ثمن النهائي يوم 2 ماي القادم، على أن تُقام مباريات الدور ربع النهائي يوم 9 ماي 2026.وتُبقي هذه القرعة على كل السيناريوهات ممكنة، في ظل تقارب مستوى الفرق المتأهلة وسعيها لبلوغ الأدوار المتقدمة من المسابقة.