سليانة: وزير السياحة يطلع على سير انجاز عدد من المشاريع ويعاين عددا من المواقع الأثرية

أدى وزير السياحة,سفيان تقية اليوم الأربعاء زيارة ميدانية إلى ولاية سليانة اطلع خلالها على سير انجاز عدد من المشاريع السياحية(اقامات ريفية ونزل) وعاين عددا من المواقع الأثرية بعدد من المعتمدياتواستهل الوزير زيارته بمعاينة موقع مشروع القرية الحرفية بالحي الإداري بسليانة ثم عاين حضيرة بناء أحد النزل بسليانة الشمالية وموقع عدد من الاقامات الريفية الواقعة قبالة سد سليانة ,كما أشرف لاحقا على معرض للصناعات التقليدية في دورته الأولى (الأيام التجارية للصناعات التقليدية بسليانة) بساحة الفنون عز الدين علية أين استمع الى مشاغل عدد هام من الحرفيين و الحرفيات المختصين في تقطير الأعشاب الطبية والطريزة و الزربية و الفخار وتحول إلى الموقع الأثري بزاما والموقع الأثري والمتحف بمكثر ومن المنتظر أن يؤدي بعد ظهر اليوم زيارة إلى قرية كسرى العليا(أعلى منطقة سكنية) و الحديقة الوطنية لجبل السرج وستختتم الزيارة بزيارة مركز الاصطياف بعين بوسعدية ببرقو و متابعة استعداد فتح أحد النزل بقعفورو ذكرت مديرة إدارة الإحاطة بالمنتوج بالديوان الوطني التونسي للسياحة ,أمال زروق في تصريح لـ/وات/، على هامش الزيارة أن الصائفة المنقضية عرفت بالسنة القياسية من حيث عدد السياح الوافدين(حوالى 11 مليون سائح) و عدد الحجوزات مضيفة أن المصالح المعنية ستنطلق خلال شهر أفريل الجاري في عملية مسح شاملة للنزل ومراقبة للأنشطة السياحية استعدادا لفصل الصيفوبينت زروق بالمناسبة على أهمية السياحة الشاطئية نظرا لعدد حرفائها مؤكدة السعي لتطوير الخدمات في المؤسسات المعنية والترفيع من مستواها لتوفير خدمات مماثلة لعدة دولوأشارت إلى التوجه نحو استقطاب السائح وتشجيعه للإقبال على السياحة الداخلية و الصحراوية في بقية المواسم لذلك تشجع الوزارة الاستثمار بالمناطق الداخلية وإدماج زيارة المواقع الأثرية بالمسالك السياحية من طرف وكالات الأسفارمن جهته قال المندوب الجهوي للسياحة بسليانة,مراد عبد اللاوي أن نسبة تقدم أشغال أحد النزل بسليانة الشمالية تبلغ 90 بالمائة في انتظار اقتناء التجهيزات و تبلغ طاقة استيعابه الأولية 36 سريرا وسيتم تدعيمه ب36 سرير إضافي بعد استكمال عملية التوسعة مقابل 42 سرير كطاقة استيعاب جملية بأحد النزل بقعفور لافتا إلى أن الاقامات الريفية الثلاث الواقعة قرب سد سليانة قيد الدرس في المراحل الفنيةو كشف المسؤول أن الجهة تعد 11 مشروعا سياحيا من بينها استضافة عائلية و 10 اقامات ريفية موزعين إلى 4 في المراحل الفنية و 4 تحصلوا على الموافقات المبدئية و 2 بصدد عرضهما على أنظار اللجنة الوطنية مما يبرز أهمية السياحة كقطاع ثانوي لكل مستثمر في الفلاحة المندمجةو ذكرت صاحبة مشروع لإقامة ريفية ,مروي بن حجيلة أنها تطمح لاستقطاب عدد هام من اليد العاملة واستقطاب أكبر عدد من الوافدين و السياح لإضفاء حركية اقتصادية وتجارية على المنطقةوقالت رئيسة مجمع نور للتنمية الفلاحية,كلثوم الميموني انها تشارك بمنتوجات فلاحية طبيعية وزيوت عطرية و طبية بهدف التعريف بتنوع وثراء المخزون الطبيعي لمعتمدية الكريبو ذكر أحد الحرفيين فاضل الحمادي المختص في صناعة الجلود و الأحذية أنه يسعى للحفاظ على هذه الحرفة حتى لا تندثر وتوريثها للأجيال القادمةوكشف تقرير تابع للمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية,أن مشروع بناء القرية الحرفية بسليانة و مقر المندوبية يمسح 500 متر مربع بكلفة جملية تقدر ب2500 ألف دينار ويتكون من طابق أرضي به قاعة عرض كبرى و مركب صحي ومخزن و بيت حراسة و مشربة و طابق أول يضم 8 ورشات إنتاج و مركب صحي و طابق ثاني يضم مقر المندوبية