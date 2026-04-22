كاس تونس لكرة اليد: سحب قرعة الدور ربع النهائي يوم الجمعة القادم

-اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الاربعاء ان قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كاس تونس لكرة اليد موسم 2025-2026 في اصناف الاكابر و الكبريات و الوسطيات و الصغريات ستسحب يوم الجمعة 24 افريل الجاري بداية من الساعة الثانية ظهرا (س14) بمقر الجامعة.يذكر ان مباريات الدور ثمن النهائي لكاس تونس للاكابر تدور يوم السبت 2 ماي القادم على النحو الاتي:الترجي الرياضي-اتحاد منزل تميمالنجم الساحلي-نسر طبلبةنادي كرة اليد بجمال-بعث بني خياراتحاد صيادة-النادي الافريقياتحاد قرمدة-نادي ساقية الزيتسبورتينغ المكنين-مكارم المهديةجمعية الحمامات-نادي هيبوننادي كرة اليد بقصور الساف-الملعب التونسي