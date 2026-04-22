كاس تونس لكرة اليد: سحب قرعة الدور ربع النهائي يوم الجمعة القادم
-اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الاربعاء ان قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كاس تونس لكرة اليد موسم 2025-2026 في اصناف الاكابر و الكبريات و الوسطيات و الصغريات ستسحب يوم الجمعة 24 افريل الجاري بداية من الساعة الثانية ظهرا (س14) بمقر الجامعة.
يذكر ان مباريات الدور ثمن النهائي لكاس تونس للاكابر تدور يوم السبت 2 ماي القادم على النحو الاتي:
الترجي الرياضي-اتحاد منزل تميم
النجم الساحلي-نسر طبلبة
نادي كرة اليد بجمال-بعث بني خيار
اتحاد صيادة-النادي الافريقي
اتحاد قرمدة-نادي ساقية الزيت
سبورتينغ المكنين-مكارم المهدية
جمعية الحمامات-نادي هيبون
نادي كرة اليد بقصور الساف-الملعب التونسي
