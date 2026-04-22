كاس تونس لكرة اليد: سحب قرعة الدور ربع النهائي يوم الجمعة القادم

Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 20:31
      
-اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الاربعاء ان قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كاس تونس لكرة اليد موسم 2025-2026 في اصناف الاكابر و الكبريات و الوسطيات و الصغريات ستسحب يوم الجمعة 24 افريل الجاري بداية من الساعة الثانية ظهرا (س14) بمقر الجامعة.

يذكر ان مباريات الدور ثمن النهائي لكاس تونس للاكابر تدور يوم السبت 2 ماي القادم على النحو الاتي:


الترجي الرياضي-اتحاد منزل تميم


النجم الساحلي-نسر طبلبة

نادي كرة اليد بجمال-بعث بني خيار

اتحاد صيادة-النادي الافريقي

اتحاد قرمدة-نادي ساقية الزيت

سبورتينغ المكنين-مكارم المهدية

جمعية الحمامات-نادي هيبون

نادي كرة اليد بقصور الساف-الملعب التونسي
