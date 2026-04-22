الكرة الطائرة: الترجي الرياضي يقترب من التتويج بعد فوز ثانٍ على النجم الساحلي

حقق الترجي الرياضي التونسي فوزًا مستحقًا على النجم الساحلي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء بقاعة الزواوي بالعاصمة، لحساب الجولة الثانية من سلسلة الدور النهائي لبطولة القسم الوطني “أ” للكرة الطائرة.

وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 25-15 و25-17 و26-24، في مواجهة أكد خلالها الترجي تفوقه الواضح، خاصة في الشوطين الأولين، قبل أن يشتد التنافس في الشوط الثالث.


تقدم مريح في السلسلة

وبهذا الفوز، يتقدم الترجي الرياضي في سلسلة النهائي بنتيجة 2-0، ليصبح على بعد انتصار واحد فقط من التتويج باللقب، علمًا وأن الفريق الذي يحقق ثلاثة انتصارات يُتوج بالبطولة.


وكان الترجي قد حسم مباراة الجولة الأولى لفائدته بنتيجة 3-2، في لقاء اتسم بالندية والإثارة.

مواجهة ثالثة حاسمة في مساكن

ومن المنتظر أن تُقام المباراة الثالثة بين الفريقين يوم السبت 25 أفريل الجاري، بداية من الساعة 17:00 بقاعة مساكن، حيث سيكون الترجي أمام فرصة حسم اللقب، في حين يسعى النجم الساحلي لتدارك الموقف والعودة في السلسلة.
