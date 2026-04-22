المهدية : مهرجان "سينما التراث".. مولود ثقافي جديد يحتفي بالمعالم الأثرية عبر الفيلم والصورة

تحتفي جهة المهدية بمولود ثقافي جديد يتمثل في مهرجان "سينما التراث"، الذي تلتئم دورته التأسيسية أيام 8 و9 و10 ماي 2026.وأوضح رئيس جمعية الأصالة للسياحة الثقافية والتراث بالمهدية طارق خضر، الأربعاء في تصريح لـ"وات"، أن المهرجان يحتفي بالمعالم الأثرية عبر الفيلم والصورة. وأضاف أن مجموعة من الأطراف الناشطة في المجتمع المدني قامت بمجهودات كبيرة، لأكثر من أربع سنوات، من أجل تنظيم هذه التظاهرة "الفريدة من نوعها".وتتمحور فكرة المهرجان، وفق ذات المصدر، في تثمين تلك المعالم وحسن تقديمها في أعمال سينمائية حتى يسهل تسويق هذه الكنوز خدمة للسياحة والثقافة والاقتصاد.وتقام الدورة التأسيسية تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبالشراكة بين دار الثقافة بالمهدية وجمعية الأصالة، وبدعم من المعهد الوطني للتراث والوكالة الوطنية لإحياء التراث.ويتضمن برنامج المهرجان مشاركات لأعمال سينمائية تتجاوز مدتها 20 دقيقة مشفوعة بنقاشات زيادة على ورشات هامة من بينها التصوير الشمسي.وبين خضر أن فترة استقبال الأعمال المشاركة قد انطلقت منذ 18 أفريل لتتواصل إلى غاية يوم 03 ماي المقبل. وأشار إلى أن لجنة مشتركة بين أساتذة تاريخ وسينمائيين على غرار الممثل علي بنور، ستعمل على فرز الأعمال المؤهلة للمشاركة والأعمال الفائزة.وتحمل الدورة شعار "التراث وفن العمارة" وهو شعار شهر التراث، الذي يندرج ضمنه هذا المهرجان.ولفت المصدر ذاته إلى أنه تم إرجاء الدورة الخامسة من مهرجان "الوثائقي الجوال" إلى أيام 8 و9 و10 ماي لتتزامن التظاهرتان في ورشة كبيرة تنشط الجهة ثقافيا.