منصة "نجدة" تُمكّن من تسجيل أكثر من 3 آلاف مريض وإنجاز 2280 عملية وتدخل طبي

مكّنت منصة "نجدة" (Nejda.tn)، خلال سنة من انطلاق العمل بها من تسجيل أكثر من 3 آلاف مريض وإنجاز 2000 تدخل يتعلّق بالقسطرة القلبية الاستعجالية و280 عملية إذابة جلطة.وأفاد بلاغ لوزارة الصحّة اليوم الاربعاء أنه تمّ عبر هذه المنصّة التكفّل بأكثر من 85 بالمائة من المرضى عبر القسطرة، مع بلوغ نسب تدخل حديثة تصل إلى 99 بالمائة في الحالات القابلة للعلاج.وأضاف البلاغ ان هذه المنصة تمكنت من تحقيق هدفها الأساسي، والمتمثل في تقليص الزمن الفاصل بين التشخيص والتدخل، حيث تم خفض مدة التدخل إلى أقل من أربع ساعات في نحو 90 بالمائة من الحالات، وهو عامل حاسم في إنقاذ حياة مرضى القلب، حيث ان كل دقيقة تأخير قد تؤثر بشكل مباشر على فرص النجاة.وتعكس هذه النتائج أيضا تحسنا ملحوظا في سرعة اتخاذ القرار الطبي، ونجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين، خاصة بين أقسام الاستعجالي وقسم المساعدة الطبية الاستعجالية، وأقسام أمراض القلب، بما يضمن توجيه المرضى بسرعة إلى المراكز القادرة على التدخل الفوري.وفي هذا الإطار، تم خلال جلسة العمل التي جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بمختلف المتدخلين في المنظومة الصحية، الاتفاق على جملة من الإجراءات لمزيد تطوير أداء المنصة، على غرار تسريع نسق الاستجابة، وضمان وضوح توفر قاعات القسطرة في الوقت الحقيقي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية.وأكد وزير الصحة بالمناسبة ان "منصة نجدة تمثل منظومة إنقاذ متكاملة، تضمن لكل مريض تدخلا أسرع وأكثر نجاعة"، مشددا على أن الهدف الأساسي يتمثل في تقليص الآجال، وتحسين جودة العلاج، وضمان حق كل مريض في رعاية صحية سريعة وآمنة، أينما كان.