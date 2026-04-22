Babnet

الجمعية الدولية التونسية للطائرات الورقيّة تتحصل في الصين على الميدالية الذهبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69e8ea6d350cd4.66194040_loknmihfjqpeg.jpg>
Publié le Mercredi 22 Avril 2026 - 16:31
      
تحصل وفد الجمعية الدولية التونسية للطائرات الورقيّة، على الميدالية الذهبية، في الدورة 43 للمهرجان الدولي للطائرات الورقيّة الصينية، المقامة من 18 إلى 25 أفريل الجاري بمدينة "يفانغ" (Weifang) الصينية.

وتميّزت مشاركة الوفد التونسي بعرض استثنائي للطائرات الورقية التي تحاكي الطابع الثقافي والحضاري التونسي الأصيل، من خلال تصاميم مبتكرة جمعت بين الأصالة والإبداع الفني، مما أهّله للحصول على الميدالية الذهبية، وفق بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء، المنصة الاتصالية والاعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.



وواكبت سفارة تونس ببكين، مشاركة وفد الجمعية الدولية التونسية للطائرات الورقيّة في هذا المهجران الدولي، في إطار دعم البعثات الدبلوماسية للمشاركات التونسية في التظاهرات الدولية الرياضية والثقافية والسياحية.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327905

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أفريل 2026 | 5 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:35
19:02
16:01
12:25
05:36
04:03
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet26°
23° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-17
21°-15
20°-13
25°-11
27°-15
  • Avoirs en devises 24991,0
  • (21/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40730 DT
  • (21/04)
  • 1 $ = 2,88250 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/04)     2087,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/04)   27867 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>