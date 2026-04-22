الجمعية الدولية التونسية للطائرات الورقيّة تتحصل في الصين على الميدالية الذهبية

تحصل وفد الجمعية الدولية التونسية للطائرات الورقيّة، على الميدالية الذهبية، في الدورة 43 للمهرجان الدولي للطائرات الورقيّة الصينية، المقامة من 18 إلى 25 أفريل الجاري بمدينة "يفانغ" (Weifang) الصينية.وتميّزت مشاركة الوفد التونسي بعرض استثنائي للطائرات الورقية التي تحاكي الطابع الثقافي والحضاري التونسي الأصيل، من خلال تصاميم مبتكرة جمعت بين الأصالة والإبداع الفني، مما أهّله للحصول على الميدالية الذهبية، وفق بلاغ نشرته اليوم الثلاثاء، المنصة الاتصالية والاعلامية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.وواكبت سفارة تونس ببكين، مشاركة وفد الجمعية الدولية التونسية للطائرات الورقيّة في هذا المهجران الدولي، في إطار دعم البعثات الدبلوماسية للمشاركات التونسية في التظاهرات الدولية الرياضية والثقافية والسياحية.