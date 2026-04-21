بطولة افريقيا للأندية لكرة الطائرة سيدات(نصف النهائي): النادي النسائي بقرطاج ينهزم امام الاهلي المصري 1-3

انهزم النادي النسائي بقرطاج مساء اليوم الثلاثاء امام الاهلي المصري بنتيجة 3-1 تفاصيلها 25-20 و 22-25 و 16-25 و22-25 في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للأندية لكرة الطائرة سيدات التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة.
وسيلتقي الاهلي المصري في لقاء الدور النهائي للبطولة المقرر يوم الخميس 23 افريل الجاري نادي البنك التجاري الكيني.


وكان نادي البنك التجاري الكيني قد تفوق في لقاء نصف النهائي الاول على نادي انابيب كينيا بنتيجة 3-1 تفاصيلها 16-25 و 25-10 و 25-15 و 25-19.
وسيواجه النادي النسائي بقرطاج في المباراة الترتيبية من اجل المركزين الثالث والرابع نادي انابيب كينيا يوم الخميس القادم.
