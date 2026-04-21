الرابطة الثانية: كوكب عقارب يحقق فوزًا ثمينًا على بعث بوحجلة

بطولة الرابطة المحترفة الثانية: النتائج الكاملة والترتيب بعد الجولة 23



المجموعة الأولى



المجموعة الثانية



حقق كوكب عقارب فوزًا مهمًا على حساب بعث بوحجلة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، ضمن الدفعة الثالثة من الجولة الثالثة والعشرين لمنافسات المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.واحتضن اللقاء الملعب البلدي بعقارب، حيث جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب جعفر موسى ضد مرماه، مانحًا الأفضلية لأصحاب الأرض.وبهذا الانتصار، رفع كوكب عقارب رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد بعث بوحجلة عند 26 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.* كوكب عقارب – بعث بوحجلة: 1-0* جمعية مقرين – مكارم المهدية: 0-0* الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – المحيط القرقني: 0-4* الهلال الشابي – سبورتينغ بن عروس: 1-0* سكك الحديد الصفاقسي – اتحاد بوسالم: 1-0* اتحاد تطاوين – نادي حمام الأنف* هلال مساكن – أمل حمام سوسة1. أمل حمام سوسة – 48 ن2. نادي حمام الأنف – 43 ن3. اتحاد تطاوين – 42 ن4. سكك الحديد الصفاقسي – 39 ن5. هلال مساكن – 30 ن6. سبورتينغ بن عروس – 30 ن7. مكارم المهدية – 28 ن8. جمعية مقرين – 27 ن9. محيط قرقنة – 27 ن10. هلال الشابة – 27 ن11. بعث بوحجلة – 26 ن12. كوكب عقارب – 24 ن13. اتحاد بوسالم – 23 ن14. الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – 14 ن* جمعية أريانة – أولمبيك سيدي بوزيد: 2-0* اتحاد قصور الساف – قوافل قفصة: 4-2* نسر جلمة – مستقبل القصرين: 1-0* هلال الرديف – سبورتينغ المكنين: 2-3* جندوبة الرياضية – أمل بوشمة* تقدم ساقية الداير – النادي القربي* الملعب القابسي – القلعة الرياضية1. الملعب القابسي – 47 ن2. تقدم ساقية الداير – 46 ن3. مستقبل القصرين – 43 ن4. اتحاد قصور الساف – 32 ن5. النادي القربي – 30 ن6. جمعية أريانة – 30 ن7. جندوبة الرياضية – 29 ن8. أمل بوشمة – 28 ن9. هلال الرديف – 28 ن10. قوافل قفصة – 27 ن11. القلعة الرياضية – 26 ن12. سبورتينغ المكنين – 25 ن13. نسر جلمة – 25 ن14. أولمبيك سيدي بوزيد – 14 ن