الرابطة الثانية: كوكب عقارب يحقق فوزًا ثمينًا على بعث بوحجلة
حقق كوكب عقارب فوزًا مهمًا على حساب بعث بوحجلة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، ضمن الدفعة الثالثة من الجولة الثالثة والعشرين لمنافسات المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.
واحتضن اللقاء الملعب البلدي بعقارب، حيث جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب جعفر موسى ضد مرماه، مانحًا الأفضلية لأصحاب الأرض.
وبهذا الانتصار، رفع كوكب عقارب رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد بعث بوحجلة عند 26 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.
بطولة الرابطة المحترفة الثانية: النتائج الكاملة والترتيب بعد الجولة 23
المجموعة الأولىنتائج الجولة 23:
* كوكب عقارب – بعث بوحجلة: 1-0
* جمعية مقرين – مكارم المهدية: 0-0
* الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – المحيط القرقني: 0-4
* الهلال الشابي – سبورتينغ بن عروس: 1-0
* سكك الحديد الصفاقسي – اتحاد بوسالم: 1-0
مباريات مبرمجة:
* اتحاد تطاوين – نادي حمام الأنف
* هلال مساكن – أمل حمام سوسة
الترتيب:
1. أمل حمام سوسة – 48 ن
2. نادي حمام الأنف – 43 ن
3. اتحاد تطاوين – 42 ن
4. سكك الحديد الصفاقسي – 39 ن
5. هلال مساكن – 30 ن
6. سبورتينغ بن عروس – 30 ن
7. مكارم المهدية – 28 ن
8. جمعية مقرين – 27 ن
9. محيط قرقنة – 27 ن
10. هلال الشابة – 27 ن
11. بعث بوحجلة – 26 ن
12. كوكب عقارب – 24 ن
13. اتحاد بوسالم – 23 ن
14. الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – 14 ن
المجموعة الثانيةنتائج الجولة 23:
* جمعية أريانة – أولمبيك سيدي بوزيد: 2-0
* اتحاد قصور الساف – قوافل قفصة: 4-2
* نسر جلمة – مستقبل القصرين: 1-0
* هلال الرديف – سبورتينغ المكنين: 2-3
مباريات مبرمجة:
* جندوبة الرياضية – أمل بوشمة
* تقدم ساقية الداير – النادي القربي
* الملعب القابسي – القلعة الرياضية
الترتيب:
1. الملعب القابسي – 47 ن
2. تقدم ساقية الداير – 46 ن
3. مستقبل القصرين – 43 ن
4. اتحاد قصور الساف – 32 ن
5. النادي القربي – 30 ن
6. جمعية أريانة – 30 ن
7. جندوبة الرياضية – 29 ن
8. أمل بوشمة – 28 ن
9. هلال الرديف – 28 ن
10. قوافل قفصة – 27 ن
11. القلعة الرياضية – 26 ن
12. سبورتينغ المكنين – 25 ن
13. نسر جلمة – 25 ن
14. أولمبيك سيدي بوزيد – 14 ن
