بلدية تونس : لقاء تشاوري حول صياغة وتنفيذ استراتيجية الغذاء لمدينة تونس

انعقد ،صباح اليوم الثلاثاء، بقصر البلدية بالقصبة، لقاء تشاوري حول صياغة وتنفيذ استراتيجية الغذاء لمدينة تونس بحضور كل من سماح دلدول المكلفة بتسيير بلدية تونس وممثلين عن مرصد السيادة الغذائية والبيئة ، ومنظمة "هيفوس" الهولندية ، والمعهد الوطني للزراعة والتكنولوجيا وجمعية (نوماد 08) إلى جانب عدد من الإطارات البلدية المعنية.وأكدت المكلفة بتسيير بلدية تونس أن هذا اللقاء التشاوري يأتي في إطار مشروع "افريفوود لينكس" الدولي الذي يهدف إلى دعم التحول نحو أنظمة غذائية حضرية أكثر استدامة و شمولية ، وذلك وفق بلاغ نشرته مصالح الإعلام بالبلدية.و يعتمد المشروع على تعزيز الحوكمة المحلية وتفعيل مشاركة جميع الفاعلين من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني بهدف بناء أنظمة غذائية مرنة وقادرة على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية ، وفق نفس البلاغ.وقد تم خلال اللقاء عرض التقدم المحرز في إعداد الاستراتيجية الغذائية لمدينة تونس مع التركيز على الخطوات العملية لتنفيذها.كما تم تسليط الضوء على عدة مبادرات محلية مبتكرة من أبرزها تجربة إعادة صياغة الخبز التي تهدف إلى تحسين القيمة الغذائية للخبز التقليدي وتقليل هدر الموارد في إطار الاقتصاد الدائري ومكافحة سوء التغذية.في ختام اللقاء، تم تكريم ثلة من المشاركين الذين ساهموا بفعالية في إنجاح هذا المسار تقديراً لجهودهم في دعم التحول الغذائي المستدام.