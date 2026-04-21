الحكم حمزة جعيد يدير مباراة الترجي الرياضي و الترجي الجرجيسي

قررت الادارة الوطنية للتحكيم تعيين الحكم حمزة جعيد لادارة المباراة المؤجلة ضمن الجولة الخامسة و العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي ستجمع الترجي الرياضي بالترجي الجرجيسي يوم الخميس 23 افريل الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا (س15) بملعب حمادي العقربي برادس .

وسيساعد حمزة جعيد في ادارة المباراة كل من حسان شعبان و اسامة نوار فيما سيشرف الحكم محمد علي قروية على تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

يذكر ان الترجي الرياضي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الاولى ب54 نقطة خلف النادي الافريقي المتصدر 55 نقطة فيما يحتل الترجي الجرجيسي المرتبة 11 ب28 نقطة.