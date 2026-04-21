قبلي: الاتحاد الجهوي للشغل يدعو الى الاسراع في استكمال مشاريع قطاع التكوين المهني بمركزي قبلي ودوز

دعا الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، في بيان له امس الاثنين، الى الإسراع في إعادة اشغال مشروع بناء مركز للتكوين والتدريب المهني بدوز واستكمال تجهيز مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي وإصلاح الاخلالات الموجودة خاصة في ورشة المطبخ والمرطبات.كما دعا نص البيان الذي تلقى صحفي "وات" نسخة منه، الى إيجاد حل لأعوان التنظيف بمبيت ومطعم مركز التكوين والتدريب المهني وتمكين أعوان القطاع بالجهة من التمتع بالتكوين الضروري لتطوير مهاراتهم.وتطرق الاتحاد في بيانه الى وضع قطاع التكوين المهني وما يشهده من تأخر في إتمام انجاز المشاريع، معربا عن استيائه من عدم استجابة الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني لمطالب الجهة في علاقة بقطاع التكوين، الذي وصفه بال"كارثي" مؤكدا رفض النقابة الأساسية للتكوين المهني للحلول الترقيعية التي تم اعتمادها في ورشة المطبخ والمرطبات بمركز التكوين والتدريب المهني بقبلي.وأشار الاتحاد في ذات البيان الى انه سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 5 ماي القادم امام مقر مركز التكوين والتدريب المهني بدوز الذي يشهد تعطلا في الاشغال فضلا عن تنفيذ تحرك احتجاجي يوم 13 من الشهر ذاته بالمقر الاجتماعي للوكالة التونسية للتكوين المهني يسبق بنقطة إعلامية لتقديم المعطيات والاخلالات الموجودة في القطاع بجهة قبلي.