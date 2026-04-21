دخول أول منظار جراحي للجهاز الهضمي حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بقرمبالية

دخلت آلة المنظار الخاصة بجراحة الجهاز الهضمي، أمس الاثنين، حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بقرمبالية من ولاية نابل، في خطوة هامة نحو تطوير الخدمات الصحية بالجهة

وسيمكن هذا الجهاز، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للادارة الجهوية للصحة بنابل، على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" من اجراء عمليات دقيقة بتقنية المنظار وتقليص الألم وتسريع فترة التعافي والحد من

المخاطر والمضاعفات مقارنة بالجراحة التقليدية

وسيساهم هذا الانجاز في تقريب الجراحة المتقدمة لمتساكني الجهة والتقليل من التحويلات الى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل مما يخفف الضغط عليه


ويأتي هذا التدعيم في اطار استراتيجية وزارة الصحة لدعم المؤسسات الصحية بالتجهيزات الحديثة والارتقاء بجودة العلاج وتقريب الخدمات من المواطن.
